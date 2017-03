Fue a buscar a sus hijos tras el recital del Indio y murió en un accidente

Claudia Elizabeth Rubén y su esposo Carlos Alberto Ada decidieron ir a buscar a su hija de 15 y su hijo de 18 a Olavarría, luego del trágico recital del Indio Solari. Apenas terminó el show y en medio de los rumores de que había asistentes que fallecieron en medio del concierto, el matrimonio intentó desesperadamente comunicarse con los chicos.Después de algunas horas, lograron establecer contacto con el mayor de sus hijos pero no obtuvieron noticias sobre la adolescente. Sin dudarlo, la pareja se subió a su Ford Taunus y salió desde Berazategui para rescatarlos. En medio del viaje iban escuchando las últimas novedades sobre las víctimas, los heridos, la falta de comunicación y el colapso de la ciudad. La preocupación crecía y el trayecto se hacía interminable.Una larga fila de autos, micros y camiones transitaba hacia la ciudad de Buenos Aires, mientras que ellos se dirigían hacia Olavarría. Al llegar al kilómetro 127, a la altura de San Miguel del Monte, un auto Ford Fiesta quiso sobrepasar a otro vehículo y chocó de frente el matrimonio. La mujer murió en el acto y hubo cinco heridos, entre ellos su marido, quien quedó internado en terapia intensiva con graves lesiones en los miembros inferiores en el hospital local.En el Fiesta viajaban cuatro personas que fueron identificadas por la Policía como Carlos Dinapoli (47); Exequiel De Mergoci (30); Florencia Russo (20) y Carlos Russo (18); todos fueron derivados al Hospital local con politraumatismos graves.Los hermanos, por su parte, ya se habían reunido y estaban esperando a sus padres, cuando recibieron la noticia del choque. Además de los dos que viajaron al recital, que asisten al colegio Santa Teresa de Avila, el matrimonio tiene un hijo menor que todavía va a la escuela primaria.Juan, el chico de 18 años, contó que el Ford Fiesta que impactó contra el auto de sus padres iba en zigzag y a alta velocidad. "Ma papá me llamó y me dijo que no podía sacar a mi mamá del auto", relató el joven, quien denunció un completo abandono por parte de las autoridades y pidió a la morgue que les devuelvan el cuerpo de la madre para poder cremarla. "Queremos que se haga justicia", agregó.Claudia Elizabeth Rubén tenía 46 años y murió en el acto. Su esposo está fuera de peligro pero permanece internado. "Está todo quebrado y necesita una prótesis de fémur", señaló su hijo, el mayor de los hermanos, que además afirmó que todavía nadie se comunicó con ellos para ofrecerles ayuda."Tengo un hermanito de 8 años que todavía la está esperando", explicó antes de terminar la nota luchando con las lágrimas que le quebraban la voz. "Pero mi mamá no va a volver nunca más", señaló el joven.