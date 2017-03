"Quería estar solo para pensar", dijo el publicita hallado en Entre Ríos

Policiales Apareció en Federación el publicista desaparecido en Buenos Aires

Pasado el mediodía del lunes, la Brigada de la Policía Federal, Sub Delegación Concordia recibió el primer indicio que el publicista Juan Manuel Ferrari se encontraría hospedado en un hotel de la Autovía 14 en el acceso a Federación.Se apersonaron en el Hotel La Cabaña, ubicado en el kilómetro 296 de la Autovía y en primer término hallaron la camioneta Volkswagen Amarok que el publicista le había pedido prestado a su mecánico y que luego salió del microcentro porteño.Desde ese momento el paradero era un misterio y se tejieron las más diversas hipótesis, y todas vinculadas al tema dinero., dijo ni bien los federales tomaron contacto con él.Fuentes de las fuerzas de seguridad confirmaron que no tenían conocimiento de la presencia del publicista en la zona, si bien en la búsqueda intervenía la Fiscalía en lo criminal y correccional N° 46 de la ciudad de Buenos Aires., publica el sitio Tal Cual.El fiscal, ante el conocimiento que se dio de su aparición, le comunicó al abogado del publicista que el mismo debía presentarse en forma inmediata a dicha Fiscalía para ponerse a derecho y aclarar la situación.Por estas horas Ferrari está en Concordia para dar una declaración en la Federal y luego será trasladado a la Fiscalía en Buenos Aires."Le estoy gestionando cobranzas por una suma cercana a los tres millones de pesos que le deben. Hay dos o tres empresas puntuales que le deben bastante dinero y algunas no me gustan, no son personas a las que les gustaría que les vayan a ejecutar la deuda, son pesados". Así lo había expresado el abogado del publicista, Alejandro Sánchez Kalbermatten.En dirección contraria, una fuente de la investigación judicial apuntó que "en base a algunas declaraciones testimoniales de su entorno, sabemos que Ferrari tenía algunas deudas, pero aún no sabemos si su desaparición tiene que ver con ello. Algunos de esos testigos están siendo algo reticentes para darnos la información".