Familia de Matías Segovia: "Él se quería curar, le tenía miedo a la muerte"

El joven de 27 años estaba desaparecido desde el 19 de febrero y fue encontrado por unos chicos que pescaban en un arroyo, este lunes, en zona de ladrillerías de calle Miguel David, conocióEn diálogo con, uno de los hermanos de Segovia dijo que los niños "avisaron a la familia", tras el hallazgo.Mencionaron que el muchacho fue hallado pendiendo de una rama, "con las rodillas casi tocando el piso", en avanzado estado de descomposición. Agregaron que el cuerpo "tiene marcas, pero no sabemos de qué".La familia de Matías descarta que se trate de un suicidio. "No creemos que se haya matado. Seguro que lo trajeron y lo pusieron ahí. Jamás se hubiese matado", expresaron sin poder salir de la conmoción.Al ser consultados, reconocieron queAl entender que no creen en una autodeterminación de parte del joven, uno de sus hermanos confió:Se quejaron de que el fiscal, "a la familia no nos dijo nada; no salió y nos informó que tenemos que hacer, cómo seguimos".En el allanamiento realizado el viernes 3 de marzo pasado, se le secuestró a Gómez un arma de fuego calibre 9 mm con numeración limada, cartuchos, cargadores, algunas prendas de vestir, como así también celulares, dinero en efectivo, y una cantidad importante de droga: más de seiscientos envoltorios conteniendo cocaína fraccionada para su comercialización.