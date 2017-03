"Complicada" situación judicial de empresa organizadora del recital de Solari

Fuentes judiciales señalaron que la firma En Vivo S.A., de los hermanos Marcos y Matías Peuscovich, debía hacerse cargo de la seguridad dentro del predio "La Colmena", justo donde se produjeron las dos muertes.Si bien aún la fiscal Susana Alonso no tomó ninguna determinación, salvo la de mantener el secreto de sumario, no se descarta que en las próximas horas ordene la imputación de los empresarios.En tanto, durante esta mañana el segundo fallecido en el recital fue identificado como Juan Francisco Bulacio, de 42 años y oriundo de Garín (partido bonaerense de Escobar), tras permanecer más de 24 horas como un NN.Bulacio se sumó así como víctima fatal a Javier León, de 42 años y oriundo de Los Polvorines.El intendente de Olavarría rechazó cualquier responsabilidad por las dos muertes en el recital de Carlos "Indio" Solari y apuntó contra la productora que organizó el show, a la que acusó de mentirle al municipio con la cantidad de gente que iba a concurrir.Horas antes de presentarse a declarar en calidad de testigo ante la fiscal Susana Alonso, Galli explicó que "siempre se estuvo organizando un recital y un operativo máximo para 200.000 personas, pero la productora había dicho que había vendido entradas para 80.000 personas a una semana del show"."Yo no asumo la responsabilidad, la responsabilidad es de la productora que nos mintió considerablemente durante los días previos al show", aseveró el jefe comunal en declaraciones a radio La Red y MitreAdemás, el intendente afirmó que maneja "información extraoficial de que se vendieron 325.000 entradas" por parte de Chacal Producciones, la empresa responsable de la organización del megarecital.