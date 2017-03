Apareció en Federación el publicista desaparecido en Buenos Aires

"Tengo mucho miedo, me siento mal, tuve problemas financieros, estoy solo", habrían sido las palabras de Ferrari, quien se comunicó telefónicamente desde la ciudad de Federación, según confirmó su amigo y abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten.



Ferrari estaba desaparecido desde el lunes pasado. Las investigaciones estaban centradas en las ciudades de Chacabuco, de la cual es oriundo Ferrari y donde había sido visto por última vez, y Junín, a donde habría viajado antes de que se le perdiera el rastro.



En los últimos días fuentes allegadas al caso habían dicho que Ferrari era un hombre de movimientos previsibles y conocidos suyos señalaron que era habitual que visitara a su madre en Chacabuco, que luego fuera a Junín a ver a eventuales clientes y luego pasara nuevamente a ver a su mamá antes de retornar a Buenos Aires. Sin embargo esta vez no había regresado.



También se buscaba la camioneta Volkswagen Amarok patente JQC 230 en la cual se habría movilizado Ferrari, pero que sería de un amigo, y que todavía no se sabe si sigue en su poder.



Una de las versiones que circularon decía que a Ferrari le deberían unos tres millones de pesos, pero que él también tendría alguna deuda.





La Policía desmiente que lo hayan encontrado en Concordia



En tanto, la Policía de Concordia confirmó a Elonce.com que no está en esa ciudad, como se decía en un principio, sino que apareció en Federación. "Apareció en el kilómetro 296, en la entrada a esa localidad, ahí estaba. No sabemos quién lo encontró. Nos enteramos por la Policía Federal de que lo habían encontrado, ellos nos avisaron. No lo están trayendo para Concordia", dijo el jefe.