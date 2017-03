Asaltaron y maniataron a escribano y su esposa en el centro de Paraná

Mientras dormía, un matrimonio fue sorprendido por sorprendido por tres delincuentes que ingresaron a la vivienda con la llave que la mujer perdió semanas atrás.



Los golpearon y maniataron. Los ladrones se alzaron con al menos 70.000 pesos que los damnificados tenían ahorrados para irse de vacaciones.



El hecho se produjo en horas de la madrugada del domingo en el domicilio de calle Cervantes, entre Catamarca y Mendoza.



El damnificado fue Horacio Schenone. Según se supo, los malvivientes actuaron con sus rostros ocultos, usaron guantes y golpearon con suma violencia al hombre.



Más precisiones



Según la crónica de diario Uno, fueron 30 minutos de terror los que vivió un matrimonio en su casa de una zona residencial de Paraná. Tres delincuentes encapuchados ingresaron ayer a la madrugada, los maniataron, al hombre lo golpearon en el rostro y les robaron dinero. Para los investigadores hay elementos que resultan extraños: entraron con llave y no se llevaron ningún otro elemento de valor que había en la vivienda. No se descarta ninguna hipótesis.



Alrededor de las 4, los ladrones ingresaron al domicilio de calle Cervantes, entre Catamarca y Mendoza. En una habitación dormía el escribano Horacio Schenone, de 63 años, y en otra su esposa. Ella fue quien escuchó unos pasos que la hicieron despertar y levantarse para ver qué sucedía. Cuando salió del dormitorio observó a tres sujetos con sus rostros cubiertos en la escalera. Le dijeron que se quedara tranquila, que a ella no le iba a pasar nada y le ataron las muñecas por delante con precintos. Luego se dirigieron a la habitación del hombre, lo despertaron y antes de preguntarle dónde estaba el dinero que buscaban uno de los asaltantes le pegó una trompada en la cara que le bajó un diente y le dejó el rostro ensangrentado, y le maniataron las manos en la espalda.



Luego sí comenzaron a interrogarlos sobre el lugar donde guardaban la plata. Como estaban por irse de viaje tenían unos 28.000 pesos y también dólares y euros. En total, serían unos 70.000 pesos la suma de la que se apoderaron los ladrones. Luego se retiraron sin buscar otros elementos de valor en la casa. La mujer buscó una tijera y le cortó el precinto a su marido, quien de inmediato desató a su esposa.



La Policía se enteró del hecho recién a las 11. Es que las víctimas son parientes de la exesposa del procurador general de la provincia, Jorge García, por lo cual canalizaron la denuncia a través de la Fiscalía. Fue la fiscal Natalia Tafarel la que se hizo cargo de la investigación y dio intervención a los investigadores de la División Robos y Hurtos de la Policía, así como al personal de Criminalística para que busquen rastros en la escena.



Hasta ahora no hay indicios para identificar a los asaltantes: estaban con los rostros cubiertos y con guantes en las manos para no dejar huellas. Y hasta tenían un handy con el cual coordinaban la logística del atraco. Las víctimas solo pudieron aportar que "hablaban bien". Pero hay varios puntos oscuros que hacen de este hecho un robo extraño.



Por un lado, no forzaron ninguna abertura. Entraron con llaves, que podrían ser las que la mujer perdió hace unos 10 días. En la casa hay electrodomésticos de gran valor, que no fueron tocados por los ladrones. Tampoco se pusieron a revolver los muebles y cajones en busca de otros elementos valiosos, como joyas o más dinero escondido.



Con estas dudas y certezas, los investigadores de Robos y Hurtos están abocados a la búsqueda de pruebas que permitan el esclarecimiento del hecho, indagan en el entorno de las víctimas para descartar o confirmar sospechas entre personas conocidas y revisan las cámaras de vigilancia particulares o del 911 de la zona.