Juzgarán al acusado del crimen de Leandro Escuri

Fernando Ramón Bustos, alias Papu, de 19 años, imputado por el crimen de Leandro Nahuel Escuri, ocurrido el 24 de febrero de 2016 a las 17.45 en calle Mosconi, entre calles Estado de Palestina, será llevado a juicio.



También será juzgado por el intento de asesinato de Jorge Alberto Escuri, hermano de la víctima fatal, ocurrido el mismo día a las 19.



En la audiencia de remisión de la causa a juicio que se realizó este viernes, el juez de Garantías Nº 2 Eduardo Ruhl resolvió hacer lugar a los acuerdos probatorios alcanzados entre los fiscales auxiliares Ignacio Aramberry y Gervasio Labriola; los querellantes particulares Milton Urrutia y Juan Pablo Temon, y el codefensor Boris Cohen, y ordenó la apertura de la causa y su elevación a juicio, en que se realizará dentro de 45 días aproximadamente.



Bustos enfrenta dos imputaciones: Homicidio simple, por el crimen de Escuri; y Homicidio en grado de tentativa y Tenencia de arma de guerra y civil, por la agresión armada contra el hermano de la víctima fatal. Este viernes, las partes lograron los acuerdos probatorios, que consisten en las pruebas y circunstancias del legajo que no será motivo de controversia en el debate.



En este sentido se consensuó incorporar al debate toda la prueba documental y no discutir la materialidad de ambos hechos, esto es que Escuri murió como consecuencia de un disparo y que su hermano fue agredido con un disparo de arma de fuego. Sí se discutirá la atribución de la autoría.



A Bustos se le atribuye que el 24 de febrero de 2016, cuando se conducía a bordo de una motode 110 cilindros cúbicos, junto a otro joven no identificado, le disparó a Escuri con un arma calibre 22 cuando éste caminaba junto a José María Álvarez por calle Mosconi, entre Estado de Palestina y Nº 1.134, alrededor de las 17.45.



Además, deberá defenderse de los cargos en su contra que darían cuenta que el aquel día, poco más de dos horas después del crimen de Escuri, disparó contra Jorge Alberto Escuri, hermano de Leandro Nahuel, hiriéndolo en la mano derecha, cuando aquel, junto a dos hermanas Alexia y Valeria, se presentó en la casa del imputado para pedirle explicaciones puesto que le dijeron que Bustos fue el autor de la muerte de su hermano.



