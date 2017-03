Dos trabajadores cayeron del techo del Centro Cultural "Gloria Montoya"

Dos empleados municipales cayeron de una altura de cuatro metros, al ceder el techo del centro cultural "Gloria Montoya", en la zona del Parque Urquiza de Paraná.Al parecer, una chapa de fibrocemento que estaban reparando cedió, y dos empleados municipales que trabajaban sobre el techo, cayeron al vacío desde una altura aproximada a los cuatro metros."Los muchachos subieron a trabajar sobre el techo; se cortó la luz y uno de los operarios me pidió que le subiera el disyuntor... cuando me doy vuelta, veo que suenan las chapas y empiezan a caer", rememoró anteClaudio Gaite, uno de los trabajadores que presenció el accidente. "Cayeron al vacío justo a la altura de la escalera, y. El otro también estaba muy golpeado", agregó.Según se confirmó; ambos prestan servicio en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.Los operarios fueron trasladados al hospital San Martín de Paraná. Desde donde se informó que"Todos los días cuando ingreso les pregunto a los chicos si están atados, si tienen sus elementos y si tenían todo, tal como lo hacen todos los días cuando trabajan", confirmó a, Irene Rolón responsable momentánea del Centro de Cultural.La mujer ratificó que ambos obreros "estaban con todos sus elementos correspondientes". "Yo siempre pasaba por al lado de ellos y los controlaba porque así lo había acordado con los responsables del seguro", subrayó."No se qué les pasó. Fue un accidente", insistió.Por su parte, Jorge Brocado, secretario general del Suoyem, hizo hincapié en que ambos trabajadores contaban con "todos los elementos de seguridad". "Tenían casco y arnés, por lo que estimamos que se cortó la soga que tenían"."No sabemos porque se quebró la chapa y se desmoronaron, quizás no estaban bien atados", aventuró el sindicalista.Claudio Gaite, compañero de los operarios accidentados, denunció que "la ambulancia demoró casi 25 minutos para poder llegar" al Gloria Montoya."No sabíamos que hacer, solo los conteníamos para que no se movieran", rememoró el trabajador. "Acá no tenemos nada, si siquiera un botiquín", se quejó.