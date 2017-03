Este viernes son los alegatos en el juicio por las pintadas antisemitas

Llegó a su fin el juicio oral por las pintadas antisemitas realizadas en los edificios de la Sinagoga y la Amia de la ciudad de Basavilbaso y para este viernes está prevista la jornada de alegatos.La causa por este acto discriminatorio tiene como único acusado a Eric Gastón Hass de 26 años, quien es representado por Lucas Vallejo y Ariel Amarillo; en tanto que el fiscal es Mariano Budasoff y el querellante, Mario Arcusin.El juicio tuvo el miércoles, una jornada de careos entre el testigo de la Fiscalía, al que adhirió la Defensa. Jonathan Gómez, kiosquero que, según la parte acusadora, no atendió a Has y sus amigos esa madrugada. Por lo que esos dichos no coinciden con lo declarado por el imputado y los jóvenes Carlos Hirschfeld y Nicolás Zapata, dos los testigos aportados por los defensores, que declararon que ellos estuvieron esa madrugada en el kiosco.El careo no arrojó luz a los entredichos y solo dejó la duda de que el kiosquero vende bebidas alcohólicas fuera de los horarios permitidos.Por otra parte, se supo que luego de la jornada, Gómez denunció a Hirschfeld y Zapata por supuestas amenazas en los pasillos, lo que llevó a una contra-denuncia de éstos contra el kiosquero, por supuesta falsa denuncia.La última parte del juicio oral que se realizó este jueves, con una teleconferencia con el testigo de la Querella, Hugo Fiorotto, empleado de una pinturería, que según Arcusin, le habría manifestado que fue él quien le vendió el aerosol de pintura a Hass.Lo cierto es que este testigo fue incluido por el querellante, pero no había declarado en el transcurso de la IPP y al parecer era considerado un as en la manga de la parte acusadora.Por problemas de salud, era imposible su traslado a la Sala, por lo que se hizo una teleconferencia desde Tribunales a Basavilbaso, pero la declaración de Fiorotto sorprendió a todos, menos a los defensores, ya que éste negó los dichos del doctor Arcusin, (querellante y testigo del caso), por lo que se hizo un nuevo careo, en el cual ambas partes se mantuvieron. Según consignó, el testimonio del empleado de la pinturería dio por tierra (al menos por ahora) con la postura de la parte acusadora.Finalizada la declaración, el presidente del Tribunal Alberto Seró, dispuso que este viernes sea el día de los alegatos, dando por finalizado el debate.Presente en el lugar,pudo observar con sorpresa un final que se veía venir, el cual fue una serie de fuertes discusiones y acusaciones entre los abogados defensores y el querellante, a quien le cuestionaron a viva voz la inclusión de testigos armados para el caso, lo que por supuesto fue retrucado por el doctor Arcusin, quien se fue convencido de que hay algo detrás de estos cambios de declaraciones inesperadas.Más allá de los entrecruzamientos de los letrados y discusiones, que llegaron desde el cuarto piso a la planta baja y llamaron la atención de los presentes, se espera una jornada de duros alegatos, donde la Fiscalía presentará elementos que podrían influir en la decisión final de los vocales.Entre estos señalaron que podrían ser los entre cruzamiento de llamadas, horarios y otros datos que serán expuestos recién en esta etapa y que podrían ir contra los intereses de la Defensa, que por su parte, apoya mucho su postura en el video de las cámaras de seguridad presentado oportunamente, los testimonios de Hirschfeld y Zapata, y la sorpresiva declaración de Fiorotto.