Detuvieron en Buenos Aires a acusado de cometer estafa en Entre Ríos

Un hombre se interesó en la venta de una camioneta que una supuesta concesionaria había publicado en las páginas web Ala Maula y Demotores. La víctima se contactó con los vendedores e inició las operaciones para adquirir el rodado. A medida que fueron pasando los días, la operación fue creciendo. Los vendedores lo llamaron por teléfono y le informaron la forma de pago y de un crédito prendario.



Un día la víctima recibió la documentación por encomienda, que posteriormente la regresó firmada. Incluso, luego de unos días, los supuestos vendedores de la concecionaria se presentaron el en domicilio del interesado y terminaron de firmar toda la documentación que restaba.



El hombre depositó 179 mil pesos que equivalía a una parte del valor total de la camioneta y el resto se iba a abonar con el crédito prendario. Cuando llegó el día en que debía recibir el rodado 0km, los vendedores ya no lo atendieron. Comenzó a buscar las publicaciones a través de las páginas web donde había hecho el contacto y estas ya no estaban. Investigó un poco más acerca de la concesionaria y descubrió que tampoco existía.



A partir de ahí se realizó una denuncia y una investigación penal que el miércoles tuvo sus primeros resultados. Por una orden que solicitó la fiscal Martina Cedrés, personal de División Investigaciones de la Jefatura Departamental Gualeguaychú en conjunto con la División Delitos inter-jurisdiccionales del Departamento Judicial de Capital Federal, constató un domicilio de Capital Federal y más tarde, en forma conjunta con la Comisaría de la localidad de Grand Bourg, en la provincia de Buenos Aires, se allanó una vivienda de donde se secuestraron elementos de interés, como un pen drive, equipos celulares y varias facturas de un banco.



Como en el lugar no se localizó a las personas buscadas, se allanó un nuevo domicilio en la misma localidad y se detuvo a un hombre de 32 años, que ayer por la madrugada fue trasladado a la Jefatura Departamental de Gualeguaychú para que hoy por la mañana sea indagado por la fiscal por el supuesto delito de estafa. (El Día)