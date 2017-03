Un auto fue baleado cuando circulaba por calle Ituzaingó

Un auto que circulaba por calle Ituzaingó recibió un impacto de bala este jueves al mediodía. Por fortuna, no hubo lesionados.

Funcionarios de la Comisaría Sexta de Paraná se comisionaron en Ituzaingó a la altura de calle Pellegrini. dónde un vehículo Renault Megane que circulaba por el lugar, conducido por un hombre de 36 años, recibió un impacto de arma de fuego sobre el cristal de la puerta trasera izquierda.



La bala no llegó a lesionar a ninguno de los ocupantes del auto. Los policías se entrevistaron con el damnificado, quien les manifestó que el disparo habría provenido de un Fiat Uno que se encontraba estacionado a pocos metros del lugar.

No se informó de detenciones producto de este incidente.