Tras ardid, delincuentes hirieron a una joven y le arrebataron el celular

La joven de 16 años, se encontraba junto a unas amigas en la vereda, en zona de calle Juan Báez, en el barrio conocido como El Perejil. En esas circunstancias, paró una moto con dos personas de sexo masculino, y "utilizando el ardid de preguntarles por una calle", lograron la atención de una de las chicas, a la que produjeron cortes con un cuchillo y le arrebataron el celular, detalló a Elonce TV, la Subcomisario Cecilia Galeano, subjefa de la comisaría 13º.



El hecho sucedió este jueves a las 20:30.



Los delincuentes "llegaron en una moto de 150 cc, tipo CG. Le consultaron por una calle en particular que ella no entendió, y ahí, con un cuchillo en la mano, le arrebataron el teléfono celular. Le provocaron dos lesiones, una en cada brazo, aparentemente leves", detalló.



La chica fue llevada inmediatamente al hospital, donde le efectuaron curaciones.



"Ella no los vio bien. Fue otra de las chicas la que nos brindó las características, nos dijo qué vestimenta tenían y que llevaban casco", acotó.

El arma blanca era portada por el acompañante. Elonce.com.