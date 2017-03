Causa Círculo Médico de Paraná: los imputados "aún no han declarado"

Policiales Imputan a reconocidos médicos acusados de fraude en el Círculo Médico Paraná

Ex integrantes de la comisión directiva del Círculo Médico de Paraná fueron imputados por administración fraudulenta, a raíz de una serie de irregularidades, toma de créditos y desvío de fondos que derivaron en que la entidad, debiera presentarse en concurso preventivo de acreedores con deudas de unos 26 millones de pesos.La imputación alcanza a los reconocidos médicos Justo José Uranga, Ignacio Martín Uranga, Raúl Francisco Rodríguez (ex presidentes del Círculo Médico), Carlos Otaño, Alejandro Karavokiris, Raúl Arturo Hetze, Ubaldo José Ibarzábal, Alberto Genaro Vilanova, Carlos Aníbal Berlo, ex integrantes de la comisión directiva; y al contador Lucio Figueroa. Todos fueron citados hace unos días para que designen abogado defensor.Luis Ríos, secretario General del Círculo Médico (Cirme), aclaró, en diálogo con Elonce TV que "es la institución Círculo Médico, la que demanda a los colegas, por incumplimiento de su deber".El abogado Santiago Halle, del estudio de la doctora Romero, relató aque la denuncia "se presentó el 2 de enero de este año, constituyéndonos como patrocinantes en un primer momento y ahora como querellantes. Los fiscales Matilde Federik y Gervasio Labriola llevan adelante al investigación penal preparatoria".Mencionó queLa denuncia, dijo, está constituida bajo el delito del artículo 173 del Código Penal, inciso 7, por "administración infiel o fraudulenta".Halle contó aqueLa comisión directiva actual cuando asumió en mayo del año pasado, contó el abogado, "encontraron muchas deudas". Elonce.com.