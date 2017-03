Barrio Cáritas: "Robaron mis cosas, las vendieron y me prendieron fuego la casa"

Situaciones violentas se vivieron este miércoles en barrio Cáritas. Durante la tarde, un hombre agredió al vicepresidente de la comisión vecinal, de apellido Larrosa. Luego, se registró un intenso tiroteo y, por la noche, le incendiaron la casa al agresor.Su esposa, Nancy, contó acómo sucedió todo y en qué contexto. "Hace tiempo me quiero ir de ese barrio. Esa mañana discutí con mi marido y nos fuimos con mis siete hijos. Después él se peleó con Larrosa porque fue a buscar problemas. Hace mucho quieren que esté con ellos, que venda droga, pero nosotros somos personas trabajadoras, cuidamos autos y no nos metemos con nadie. Por eso vienen a molestar", relató.Aseguró que sabe quiénes incendiaron su casa y manifiesta que siempre vivió con miedo, ya que temía que por no "estar con ellos" les hagan daño a sus hijos. "Nosotros no nos metemos con nadie, hacemos la nuestra. Arruinaron la vida a mis hijos, me va a costar sacarlos adelante. Ese barrio no era para mis chicos, no quería criarlos donde hay violencia y droga", señaló.