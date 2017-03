No hay imputados por el tiroteo en barrio Cáritas: Piden que se aporten datos

La agresión al vicepresidente de la vecinal, un hombre de apellido Larrosa, desató la furia de vecinos que incendiaron la vivienda de los supuestos agresores. En ese marco,accedió a un video que muestra un intercambio de disparos en barrio Cáritas.el jefe de comisaría decimoprimera, subcomisario Claudio Palacios. "Paralelamente, en el mimo lugar se suscitó la balacera que quedó registrada en el video", agregó.En la oportunidad, el funcionario policial confirmó que luego de los incidentes, no hubo allanamientos. "Anteriormente si -aclaró- para identificar a las personas que cometían abusos de armas en la zona"."Formalmente todavía no tenemos ninguna denuncia formal que nos haga saber el porqué de estos episodios", aclaró el subcomisario, al tiempo que solicitó a los vecinos que acudan a la Policía para aportar pruebas que sirvan para esclarecer los hechos. "Que se animen a denunciar; uno entiende que conviven todos en el mismo barrio, pero anónimamente pueden hacernos llegar pruebas o referencias para que Fiscalía arribe a imputaciones y se puedan tomar medidas al respecto", justificó Palacios.Finalmente, aclaró que no hay personas detenidas por las balaceras, que no se registraron ni víctimas ni daños en ninguna propiedad a raíz de los disparos efectuados. "Después de los lamentables sucesos, nos abocamos a la tarea preventiva en el lugar y no se registraron más incidentes", subrayó el responsable de la 11º.