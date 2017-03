Foto: Condenado por homicidio acordó pena por otro intento de asesinato Crédito: El Diario

La fiscal coordinadora, Matilde Federik, y los defensores públicos, Jorge Balbuena y Jorge Sueldo, presentaron el acuerdo celebrado en un juicio abreviado en el que acordaron, con el consentimiento del imputado Enzo Gonzalo Galbán, de 22 años, la pena de 12 años y seis meses de prisión por los delitos de Homicidio en grado de tentativa, Lesiones leves, Amenazas y Daño a bienes del Estado, en concurso real, y Robo Agravado por el uso de arma de utilería. La pena comprende otra de nueve años y seis meses dictada el 12 de diciembre de 2014, que Galbán cumplía por un homicidio que cometió mientras era procesado por aquellos delitos. La sentencia se conocerá el lunes 20 a las 8.



En el acta acuerdo que se presentó ante el Tribunal de Juicio, integrado por Ricardo Bonazzola, Alejandro Grippo y Humberto Franchi, se señaló que "los ilícitos endilgados se encuentran suficientemente acreditados a través de los elementos que han sido valorados adecuadamente en el requerimiento de elevación a juicio", más allá del reconocimiento necesario de los hechos imputados, para acceder al trámite abreviado.



Al Galbán se le imputaron cuatro hechos ocurridos el 1 de febrero en un espacio de tiempo de aproximadamente cinco horas y media. El primero, de acuerdo al orden de imputación previsto en el legajo, sucedió alrededor de las 2.30, cuando le disparó varias veces a Mauro Federico Fernández, quien se tomó a golpes de puño con un menor apodado Josesito, que estaba con Galbán. Más temprano, a la 1, le propinó un piedrazo a Carlos Alberto Almirón, quien intentó defender a su pareja Guadalupe Reynoso cuando discutía con Galbán. El tercer hecho ocurrió en horario no precisado, cuando amenazó de muerte a Carlos Alberto Almirón, apuntándole con un arma de fuego y diciéndole que "lo iba a cagar a tiros cuando estuviese trabajando en el hospital San Martín, todo ello luego de lesionarlo con una piedra en la cabeza". El último del legajo, pero primero en atención a la hora del suceso, ocurrió alrededor de las 20, en calle Galán al final, cuando arrojó piedras contra personal policial que se conducía en el móvil 1.006 de la Sección Patrulla 911, que llegó al lugar porque allí se encontraría una persona herida por arma de fuego". Una de las piedras "impactó en la luneta trasera del mismo, provocando el estallido del vidrio".



Galbán obligó al Tribunal a disponer de un cuarto intermedio porque, cuando se le pidió su consentimiento libre, de los hechos que le fueron relatados, negó su autoría en el segundo, del que dijo que fue un incidente familiar en el que no tuvo intervención. Tras explicársele que sin su consentimiento, libre y sin ser coaccionado, no se podía dar viabilidad al acuerdo, Galbán intentó reconocerlo, pero el Tribunal decidió el impase para que los defensores pudiesen hablar con él, de lo que antes de la audiencia había consentido sin objeciones. Así, se resolvió dejar de lado ese hecho para resolverlo en otra instancia, puesto que no afectaba la cuantificación de la pena y está pronto a prescribir, y se continuó con la audiencia.



Al joven también se le imputó un robo ocurrido el 22 de julio de 2014, alrededor de las 20.20, en calle 25 de Mayo, entre Perón y Cura Arias Montiel, cuando con otro cómplice interceptó a un joven y armado con un revólver de utilería, que le apoyó en el estómago, lo despojó de todas sus pertenencias, pero fue detenido por personal policial cuando pretendía fugarse en una moto. Se le secuestraron los elementos sustraídos y el arma utilizada en el hecho.