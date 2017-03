Vecinos preocupados por hechos de inseguridad en barrio Predolini

Vecinos de barrio Predolini expresaron su reclamo pidiendo por seguridad en la zona.



"Estamos muy preocupados por los arrebatos, robos y distintos hechos de inseguridad en nuestra zona. Mucha gente está siendo afectada y estamos pidiendo por mayor seguridad", contó Estefanía a Elonce TV.



Dijeron "no tener respuestas" por parte de la comisaría 10º. "Fueron informados de que los vecinos nos autoconvocamos para plantear esta situación", acotó.



Asimismo mostraron su impotencia ya que "entran en las viviendas y roban. Esto no es de ahora, es de años, pero ¿qué vamos a esperar, que haya un muerto? Son delincuentes archiconocidos, desde que andaban con chupete los conocemos, ahora son delincuentes asumidos, con 16, 17, 20 años", dijo otro de los vecinos.



"Esto ya colmó todos los límites. Yo me enfrenté con un delincuente. Siento una impotencia muy grande: la causa cayó en la Fiscalía de Delitos Primarios, ¿qué tengo que hacer para que esa denuncia tenga efecto?".



Además, dijeron que sufren "la burla, provocación diaria. Los delincuentes circulan por la calle como fueran dueños del barrio. ¿Qué quieren, que les hagamos reverencia?". Elonce.com.