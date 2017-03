Asalto a repartidor de gas: "Lo agarraron de espaldas, dos tiros le pegaron"

Piden datos

Un empleado de 44 años de la empresa FlamaGas fue baleado durante un intento de robo registrado esta mañana en calle "Romina Iturain" (ex Calle 141), del barrio Mosconi en Paraná."Él vino a vender gas como lo hace todos los días, estaba de espaldas arreglando las cosas, cuando lo atacaron de atrás, lo balearon", comentó a, Luli, la comerciante a la que Acosta fue a proveer durante su primer recorrido de la jornada."Forcejeó porque le querían robar", comentó otra vecina, quien juntó las pocas pertenencias que tenía el trabajador: su celular y la billetera. "De acá se fue consciente", acotó."Lo agarraron de espaldas, dos tiros le pegaron", rememoró la mujer.Por su parte, Manuel, compañero de trabajo de la víctima, por comentarios de vecinos del lugar, supo que a Acosta "lo quisieron asaltar y aparentemente se resistió". "Le pegaron un tiro en la muñeca y otro en el abdomen", indicó.Según el trabajador, otro de los compañeros lo acompañó hasta el San Martín, y él decidió quedarse en el lugar "para cuidar que no roben las garrafas y retirar la camioneta cuando terminen las pericias".Cuando se le consultó a Manuel si el repartidor habría tenido dinero encima, éste estimó: "Algo de dinero habrá tenido porque había garrafas vacías, y él sale del depósito con todas las garrafas llenas".Al interrogarlo por las condiciones de seguridad en la zona en la que ocurrió el asalto, el trabajador que ya lleva 20 años de servicio en el rubro sólo atinó a responder: "Es regular, cada dos por tres pasa algo en esta zona".En el lugar del hecho, el Comisario Walter Ziegler confirmó a Elonce TV que "los autores se conducían en una motocicleta 110cc color oscuro y utilizaron el ardid del casco para no ser identificados".En la oportunidad, el funcionario policial solicitó a testigos que "cualquier información que se pueda aportar para esclarecer el hecho será bien recibida".Por el momento, personal de Criminalística e Investigaciones trabaja con "pistas firmes" y las filmaciones de las cámaras de la zona para obtener información al respecto.