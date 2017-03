Más pruebas comprometen al acusado por las pintadas antisemitas

Concluyó la segunda jornada del juicio que se le sigue a Eric Gastón Hass de 26 años, quien está siendo representado por los doctores Lucas Vallejo y Ariel Amarillo, acusado de ser el autor de pintadas antisemitas en la sinagoga y a la sede de la AMIA de Basavilbaso, perpetradas la madrugada del 27 de junio de 2104.En la jornada de este martes, se presentaron tres testigos, quedando pendiente un cuarto que por problemas de salud no pudo concurrir y se analizaba la posibilidad de que el Tribunal, integrado por los vocales, Alberto Seró, Mariano Martínez y Mariela Rojas de Di Pretoro, se pudiera trasladar junto a las partes, a Basavilbaso, para tomarle la declaración en su domicilio.La segunda audiencia se abrió con la declaración de Carlos Rodolfo Orzuza, especialista en Criminalística Calígrafo de la ciudad de Paraná, quien tuvo a su cargo el estudio de las escrituras en las paredes de la Sinagoga y la AMIA, que fueron comparadas con otras realizadas de la misma manera por el imputado Hass.El testigo declaró por teleconferencia, contestando en primer lugar las preguntas del fiscal, doctor Mariano Budasoff, el querellante doctor Mario Arcusin y los defensores Lucas Vallejo y Ariel Amarillo, respectivamente.En su testimonio, el especialista señaló que las comparaciones permiten determinar que existen coincidencias morfológicas entre las pintadas y la prueba de escritura con el mismo método realizadas por Hass.Orzuza fue claro al señalar que no es lo mismo comparar escrituras sobre papel con lapiceras, bolígrafos o lápices, que hacerlo con pintadas en una pared con aerosol, por lo que en estos casos la certeza es imposible de demostrar, pero recalcó que entre ambas escrituras hay coincidencias que podrían determinar que fueron hechas por la misma persona.Esta contestación, fue tomada por los defensores que insistieron es saber si se puede asegurar que fue su cliente quien escribió las paredes de la AMIA y la Sinagoga, lo que volvió a ser explicado por el especialista quien dijo que no, por lo que seguramente los defensores intentarán en su estrategia, lograr que has sea al menos absuelto por el beneficio de la duda.Por otra parte, los doctores Vallejo y Amarillo, presentaron tres videos de cámaras de seguridad de la zona, donde se observa el paso de un sujeto con capucha en tres oportunidades, actitud sospechosa y que sostienen que esa sería la persona que realizó las pintadas y no Hass, dejando así abierta nuevamente la duda sobre la autoría.Luego declararon otros testigos, entre ellos el jefe de Criminalística de la Departamental Uruguay, comisario Jaquet, que aportó datos sobre lo actuado ese día, con lo que se llegó al final de la jornada.Respecto a la continuidad del debate que se extendió más de lo previsto, se dispuso realizar un careo entre los testigos amigos del Hass, que habrían estado esa madrugada con el acusado, según señala la Defensa, y el kiosquero que le habría vendido las bebidas, lo que fue negado por este en la declaración ante el Tribunal.Los defensores sostienen que el testigo de la Fiscalía estaría mintiendo, por lo que solicitaron el careo, lo que se desarrollará este miércoles, mientras se dispone si realiza el traslado a Basavilbaso, lo que demoraría un día más la finalización del juicio.Una vez resueltas estas cuestiones, llegará la hora de los alegatos, donde la Fiscalía y Querella, esperan terminar de demostrar la responsabilidad de Eric Gastón Hass, ya que contarían con datos sobre llamadas que serían fundamentales para la parte acusadora, mientras que los defensores, tratarán de demostrar la inocencia o en su defecto que su cliente sea absuelto al recibir el beneficio de la duda. (03442)