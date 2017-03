Confirman que mujer desaparecida tenía una relación violenta con su pareja

Policiales Piden colaboración para localizar a una mujer

La Policía y la Justicia trabajan para dar con el paradero de Silvina Mariela Caseres, la uruguayense de 38 años, que se ausentó de su domicilio el pasado sábado.La falta de noticias al respecto, está generando gran preocupación entre quienes están a cargo de la investigación, pero sobre todo en sus familiares, que temen por su integridad.El hijo mayor de Cáseres, Nicolás de 21 años, está moviendo cielo y tierra en la búsqueda de datos que lleven a su madre.El joven confirmó que Silvina tenía una relación violenta con quien es su actual pareja, Pablo Picazzo, y que en diferentes oportunidades habría sufrido agresiones físicas, lo que lo llevó a recriminarle a su madre para que no continuara con esa relación tan irregular."Mi madre fue vista por última vez el viernes a la noche, cuando salió de la casa con una toalla en la cabeza y se subió al auto con Picazzo. Así me lo confirmaron vecinos de ella en el Barrio Las Mandarinas. Después no fue vista nunca más", contó con visibles muestras de preocupación.Nicolás continuó su relato, señalando que el sábado a la mañana comenzó a recibir mensajes de Picazzo pidiéndole ayuda para encontrar a su madre y le pedía que si estaba con él que saliera, porque fue a buscarla a la casa de su novia en el Barrio Vicoer."Yo no respondí los mensajes en los que me pedía que lo atendiera, y quienes lo vieron dijeron que tenía cara de asustado. Él siguió insistiendo y como a las 14 horas del sábado hable por el celular y le dije que yo no sabía nada, ya que no quería ni hablarle porque siempre se peleaban. Ya más tarde recibí otro mensaje de él diciéndome que lo ayude, porque estaba más para matarse que para otra cosa", explicó el joven.Continuando su relato, Nicolás confirmó que Picazzo andaba en la moto de su madre y que el domingo por la tarde le mandó un último mensaje que decía "Fue un placer haberte conocido al igual que a tu mamá. La busque por todos lados y nada. Ella se cagó en mi vida"."Después de ese mensaje me avisaron que lo había retenido Gendarmería en el puente de la Autovía y 39, donde se habría intentado suicidar y hasta este martes estuvo internado en el hospital, pero le daban el alta", comentó el hijo de Silvina.Respecto a la denuncia, Nicolás destacó que la realizó él en sede policial, pero que Picazzo la había hecho el sábado por Facebook, algo que les llamó la atención, por lo que fue a la casa y entró con la llave que tiene, para revisar, encontrando una nota de su madre escrita el 27 de febrero, diciendo muchas cosas, las que entregó a la Justicia, junto a todos los mensajes que guardó.Nicolás y sus familiares, no podían ocultar su ansiedad por la situación y la necesidad de tener noticias sobre Silvina, señalando que "si se hubiese ido, nos hubiese mandado un mensaje, o en la misma carta hubiese puesto que se iba. Por otra parte la están buscando y esto salió en todos los medios de prensa, alguna noticia le habrá llegado, y podría haber mandado un mensaje diciendo que está bien. Es raro que nadie sepa o haya visto nada. Yo cuando fui a la casa, encontré algunas notas de mi mamá como recados para que vacunen la perra y por trámites del documento de mi hermana, todas escritas en letra de imprenta como ella escribía, pero cuando encontré la nota escondida estaba en cursiva y ella no escribía así. En la carta hablaba de su vida y decía que algún día iban a encontrar sus restos. La carta la tiene la Policía porque la entregue, porque me extraña como la escribió".Finalizando el joven contó que tienen familiares en Gualeguaychú, pero que ellos no tuvieron noticias de Silvina, por lo que temen que le pudiera haber pasado algo, por lo que esperan la ayuda de la comunidad para que avisen a la Policía si vieron algo que sirva para dar con su paradero. (03442)