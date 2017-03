Vive en su auto, frente a la comisaría, porque teme que su hijo la mate

Etel tiene 49 años y decidió irse a vivir a su auto porque su hijo, de 20 años, hace seis meses amenaza con matarla. Se ubicó frente a Comisaría Octava y asegura que estará allí hasta que le den una solución.En diálogo con, contó que "la situación es cada vez peor. Días atrás había salido mal en las materias y le dije que no se preocupe, que la facultad es difícil. Vi que pasaban los días y no estudiaba, pero me dijo que necesitaba despejarse. Se fue a la pileta con sus amigos, con su novia. El viernes le pregunté que cuándo iba a retomar el estudio y me contestó de una manera muy agresiva, me dijo que estaba loca. De ahí pasa a levantarme la mano, lo denuncié. El no puede andar golpeando todo lo que encuentra".En ese sentido, aseguró que su hijo es violento desde pequeño y nunca supo cómo controlar esa situación. "El hermano mayor, cuando estaba con nosotros, lo controlaba bastante. Los médicos del Hospital San Roque lo han visto con lesiones que él se produce golpeando paredes, rompiendo puertas, ventanas y lo que sea. No tiene control de sus estados anímicos y mentales. Corre riesgo su vida y la mía", señaló.Luego de que su hijo la golpeó, ella acudió al médico policial porque tenía moretones. "Pensé que el fiscal iba a actuar de oficio y no fue así. Fui al Hospital Escuela de Salud Mental para que me vean, porque a raíz de esta situación estoy bajo tratamiento psiquiátrico. Me dijeron que me quede tranquila, que cuando llegue a mi casa me tome la pastilla y me acueste a dormir", indicó.El joven se ausentó por dos días de su casa y este martes por la mañana apareció durmiendo en la habitación de al lado. La mujer, atemorizada, decidió llevarse algunas pertenencias al auto e instalarse frente a la comisaría. "Mi potencial asesino, que además me tira al piso y me golpea a mí que soy la madre, estaba ahí como si nada. Parece que no puede hacer valer su autoridad de macho delante de mí, porque otro motivo no encuentro. Voy a seguir en esta situación hasta que alguien me proteja. Yo no voy a ser una más", agregó aRelató que siempre siguió las órdenes de sus psicólogos: se mudó a una casa que está atrás de la suya, luego volvió a su vivienda porque no podía pagar el alquiler. Esperanzada con poder convivir con su hijo, trató de recomponer la situación pero no lo logró. "No podía entender cómo una madre y un hijo no pueden convivir. Evidentemente no se puede. Me dijeron que me trate de proteger para que no me prenda fuego. Mi única manera de protegerme es estar en mi auto porque a mi casa no vuelvo con una persona que hoy está llorando arrepentido y mañana me tira al piso, me golpea y me quiere matar", finalizó.