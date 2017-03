En juicio abreviado aceptaron condenas por lavado de dinero y venta de droga

Foto: El Juez López Arango integra el Tribunal

El Tribunal conformado por los jueces Roberto López Arango, Lilia Carnero y Noemí Berros tiene un plazo de diez días para dictar la sentencia en este caso.



Recordemos que el 22 de agosto de 2015 personal de la Policía Federal delegación Paraná realizó un triple allanamiento en calle Combatientes de Malvinas de barrio Villa Mabel, donde la policía secuestró alrededor de 100 mil pesos, un kilo y medio de marihuana y 150 gramos de cocaína. Cuando se hizo presente el personal policial, la droga fue hallada en las probetas para dosificar la venta. Una de las viviendas estaba destinada al fraccionamiento, otra al almacenamiento y la restante, a la comercialización.



La Policía Federal secuestró tres motos de alta cilindrada, una Toyota Hilux, una camioneta Ford, y un VW Bora. Hubo detenciones, aunque una de las imputadas, Claudia Bernal, se profugó y la detuvieron días posteriores.



Este martes a partir de las 11, en el Tribunal Oral Federal se llevó adelante un juicio abreviado. Claudia Bernal, Estefanía Torres, Ramón Argañaraz, un hombre de apellido Sacks y otro de apellido De Mauricio, aceptaron el cumplimiento de penas de entre 4 años y 10 meses y cinco años y cuatro meses.



En el caso de Estefanía Torres, aceptó el cumplimiento de la condena, aunque bajo la modalidad de arresto domiciliario, porque es madre de niños pequeños.



El juez federal Roberto López Arango dialogó con Elonce TV y acotó que "uno de los acusados no fue condenado en concurso real con lavado de dinero, aunque los otros sí tienen concurso real entre la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y el delito de lavado de dinero".



El magistrado puso relevancia en que esta es "una de las primeras causas en las que se condena por lavado de dinero". Además dejó en claro que se impusieron "multas bastante elevadas y el secuestro e incautación de bienes automotores, que serán rematados o quedarán para el Estado nacional". Esto se acordó "a la par de la condena penal".



Asimismo el juez dijo a Elonce TV que "los abogados defensores manifestaron el consentimiento de sus defendidos, de desistir la posibilidad de plantear algún recurso".



"Una vez que el tribunal dicte sentencia, esta va a quedar firme", apuntó.



"La tarea del Tribunal, ahora será verificar que no haya ninguna anormalidad al prestar el consentimiento, y que conductas y hechos encajen en los tipos penales de manera correcta", expresó.



Asimismo y ante la consulta, López Arango mencionó que una de las involucradas en esta causa, Claudia Bernal, que está alojada en la unidad penal, "hizo un trámite por separado para solicitar la prisión domiciliaria. Alega tener una hija con una enfermedad y que queda desamparada al estar ella en la cárcel. Este trámite correrá por otro carril y se resolverá en su momento si corresponde o no".



Manifestó también que de estas personas, "cuatro no tenían antecedentes, salvo Bernal que ya tenía una condena". Elonce.com.