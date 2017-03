A martillazos, abrieron la caja fuerte de una heladera

El hecho ocurrió durante el fin de semana, en una heladería ubicada en Aristóbulo del Valle al 5900 (esquina Lavaise), de la ciudad de Santa Fe. Lo sucedido se conoció en la mañana del domingo cuando la empleada del comercio llegó para iniciar su jornada y se encontró con la puerta de local violentada.



Pese al susto del momento, la joven ingresó al local sospechando que los delincuentes pudieron robar el dinero de la caja registradora. Pero segundos después constató que todo era mucho peor.



El o los intrusos habían llegado hasta la parte posterior del inmueble donde lograron violar una caja de seguridad que estaba empotrada en la pared.



Con lógica desesperación la chica comunicó lo acontecido a uno de los titulares de la firma, el que a su vez llamó a la policía.



Los daños observados en la caja revelan que los delincuentes se valieron de mazas y cortafierros para abrirla.



A una cuadra de distancia del negocio asaltado hay una cámara de seguridad, pero no se sabe si está en funcionamiento.



Tuvieron tiempo



"Todo esto da para pensar. Porque para hacer este 'trabajo' los ladrones debieron estar un largo rato dentro del negocio. Además, el ruido que han hecho con los golpes de martillo. Ahora yo me pregunto:. ¿nadie vio ni escuchó nada?, dijo Agustín Oliver a El Litoral.



"Entraron por el frente que da a la avenida Aristóbulo del Valle. Estuvieron en el salón de ventas y allí sacaron el 'cambio' que había en la registradora. También se tomaron todo el tiempo del mundo para violentar la otra caja. Es muy raro todo", agregó.



Consultado sobre la posibilidad de registros fílmicos del hecho el comerciante indicó que "a una cuadra de distancia hay una cámara de seguridad. Los policías me dijeron que no saben si está en óptimo funcionamiento. Y tampoco se sabe si el lente llega hasta acá".



"Ya perdimos la cuenta"



Desde hace bastante tiempo las heladerías Trevi vienen siendo castigadas por la delincuencia (al igual que otras empresas del rubro, como Grido o Veneto).



"La verdad es que ya perdimos la cuenta de la cantidad de robos que sufrimos. Veníamos bien pero esta última semana se desbarrancó todo. Nos entraron en la sucursal de A. del Valle y Lavaise y también en el local de E. Zeballos y Gaboto. En este último comercio fue un asalto a mano armada. Encañonaron a la empleada y le sustrajeron el dinero de la caja. Y un poco antes también sufrimos un hecho de vandalismo y robo en la sucursal que está en bulevar Muttis y la Costanera", cerró.