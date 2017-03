Robo a periodista: "Nadie vio nada, es el segundo robo en cuatro meses"

Policiales Delincuentes ingresaron a una vivienda y robaron 20 mil dólares a una periodista

Días atrás, delincuentes ingresaron a la casa de la periodista Bibiana Artazcoz y se llevaron una importante suma de dinero. Sucedió en calle Pueyrredón, en barrio San Martín, de Paraná.En diálogo con, la trabajadora de prensa contó cómo sucedió el robo y relató que "ocurrió el sábado por la tarde cuando me ausenté algunas horas de mi casa, porque fui a visitar a una amiga. Volví cerca de las 22 y encontré todo revuelto, principalmente mi dormitorio. Quedé impactada porque es fuerte encontrarse con que alguien estuvo entre tus cosas. Las ventanas estaban abiertas hacia el fondo, como si habrían ingresado por el techo. Nadie vio nada, no hay cámaras, no hay registro, ni testigos".Finalmente, aclaró que es el segundo robo que sufre en cuatro meses. La primera vez le llevaron el plasma, electrodomésticos, celulares y otros objetos. Tampoco tuvo solución. Además, vecinos le confirmaron que muchos sufrieron hechos delictivos similares en el último tiempo.