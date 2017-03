Acusado de pintadas antisemitas negó haber cometido el hecho

Policiales Comienza hoy el juicio por pintadas antisemitas

Comenzó este lunes el juicio por las pintadas a la sinagoga de Basavilbaso y a la sede de la AMIA en esa ciudad, hecho perpetrado entre la noche del 26 de junio de 2014 y la madrugada del 27. En el hecho está imputado el joven Eric Gastón Hass de 26 años.En el alegato de apertura el fiscal de la causa, doctor Mariano Budassoff señaló que se trató de dos hechos de "Daño agravado reiterado", como parte de la misma conducta en concurso real. Tras manifestar que considera probada la participación del acusado en los hechos.Por su parte el querellante, doctor Mario Arcusin, dijo que se probará que se trató de un hecho motivado por odio racial o religioso, y manifestó su convicción de que se aludía a su persona cuando en las pintadas en el frente de la sinagoga se aludía a "Doctor A, saca chorros" y su agravio a sus raíces judías.Por su parte los defensores particulares, doctores Lucas Vallejo y Ariel Amarillo, afirmaron que demostrarán la inocencia de su cliente y que demostrarán que en esos momentos estaba con otras personas y en otro lugar, en consecuencia pedirán su absolución.Cuestionaron también al querellante y pidieron que no continúe en ese rol pues el bien jurídico dañado es una propiedad que no le pertenece y que no está probado que al referirse a "Doctor A?" haya sido a su persona.El primer testigo fue el propio doctor Arcusin quien relató la trascendencia de la sinagoga y de la entidad que nuclea a la comunidad judía en la zona, su actividad cultural y social, y puso de relieve el agravio que conllevan los delitos cometidos.El propio Hass declaró y rechazó de plano haber cometido los hechos imputados e incluso dijo que tiene "un amigo judío" y que su padre jugó mucho tiempo al básquet con judíos.Declaró asimismo el presidente de la Sociedad Israelita, contador Miguel Eduardo Bajaroff, quien recordó asimismo otros hechos y uno en el que se aludía al senador Carlín en las pintadas.Declararon luego dos jóvenes que dijeron ser conocidos de Hass y que estaban con él esa noche, relatos que concordaron con los del propio imputado, aunque el dueño del kiosco que dicen que lo atendió, niega haberlo hecho.El tribunal integrado por los doctores Alberto Seró, Mariano Martínez y Mariela Rojas de Di Pretoro pasó a cuarto intermedio hasta este martes a las 9. (La Calle)