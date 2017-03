El chofer de un micro de larga distancia pretendió evadir un control policial en el Puesto Caminero "Paso Cerrito" (departamento Federación) en la madrugada de este domingo. De acuerdo al parte policial, el colectivero interpuso todo tipo de excusas para evitar el control con el can detector de narcóticos e intentó evitar que los policías no actuaran.



Razón por la cual, se dio intervención a la Fiscalía en turno quien ordenó que se labraran actuaciones judiciales por Resistencia a la autoridad contra el chofer, un misionero de 41 años.



Finalmente, el personal policial realizó una exhaustiva requisa sobre la unidad y valijas de los pasajeros, pero no se detectó ninguna anormalidad, permitiendo así que los pasajeros continúen su viaje.