Se hizo pasar por representante de un club y estafó a comerciantes de Crespo

Investigan las reiteradas estafas cometidas por un sujeto que se hizo pasar como representante de un club de Crespo. Se trata de la Asociación Deportiva y Cultural (ADyC), en nombre de la cual, el impostor recabó una suma de dinero, que si bien no fue muy alta, ocasionó un perjuicio para la entidad deportiva.



Al respecto, el presidente de ADyC, Dr. Beltrán Cepeda, explicó a FM Estación Plus 94.3, cómo se percataron de la estafa: "Durante el transcurso de esta corta semana, más precisamente el miércoles, tuvimos noticias de que hubo gente que se encargó de salir a buscar publicidad invocando el nombre del Torneo Amistad. Por lo general, con las subcomisiones entregamos una tarjeta certificando que es una persona que se presenta estando autorizada por nuestro club, pero es una cuestión que no todos los comerciantes conocen y allí es donde abusan de sus buenas intenciones de colaboración. Supimos que los primeros días de febrero comenzó a hilvanarse lo que para mí se tendría que caratular como una estafa. Este hombre se presentó en una oficina o agencia de seguros de Crespo y pidió presupuesto para asegurar a 600 chicos que practican deportes en el club. Lo hizo dando un nombre que no era el propio.



Fue una excusa como para tener un primer contacto y entrar en confianza. A partir de ahí empezó a llamarlas por teléfono, escribirles por Wathsapp, e incluso a su pedido, las chicas organizaron reuniones con sus supervisores de Paraná, la que luego suspendió.



En una ocasión les ofreció pastelitos, a beneficio de una categoría infantil que supuestamente iba a viajar a otra provincia, los vendía a $70 la docena, pero ponía como condición de que se lo llevaban a domicilio, que no tenían que retirarlos del club. Pero por suerte y por el calor de esos días, las comerciantes no compraron.



Sin embargo, ya avanzado febrero, les pidió publicidad para el Torneo, ofreciéndoles cartelería en la cancha y en el corsódromo. Las productoras de seguro creyeron en el hombre y en tres veces entregaron la suma total de $3.800. Al requerirles el recibo, les decía que se los iba a entregar al terminar el campeonato, aduciendo que era la modalidad que siempre se utilizaba".



En estos días, las damnificadas tomaron contacto con integrantes de la comisión y desentramaron el ardid. "Pudimos saber quién era que estaba lucrando a nombre del club y realizamos la denuncia en conjunto con las damnificadas, contra un autor identificado", dijo Cepeda y agregó: "Por integrantes de la subcomisión de Fútbol, nos hemos enterado que en otros locales ha hecho lo mismo, así que la semana que viene iré, les pediré perdón a los comerciantes y le vamos a sugerir hacer la denuncia. Después, iré a la Fiscalía donde recayó la denuncia, para seguir las denuncias de cerca y que esto siga su curso".



Asimismo, el dirigente señaló que mientras tanto tomaron otros recaudos, para evitar nuevas acciones de este crespense: "Me puse en contacto con Roberto Morales y Rubén Zapata, de los otros clubes, para que en su órbita también les informen a sus colaboradores y tengan precaución. Además, el miércoles en la reunión de comisión directiva voy a pedir utilizar el derecho de la 'Admisión y permanencia', como para que a nuestro club no ingrese más".



"No hablamos de cifras siderales, pero la actitud es lo que frustra. Uno se siente vulnerado y con una muy fea sensación, porque todos vienen y colaboran dejando a sus familias, renunciando a su tiempo libre, se acercan a pesar del cansancio diario de sus trabajos y llega otro a ensuciar el nombre y perjudicar al club", comentó Beltrán Cepeda.



Según trascendió, los comerciantes habrían depositado su confianza, habida cuenta de que es una persona vinculada al deporte local. "Hace 5 o 6 años era colaborador de Cultural en fútbol, pero ha estado involucrado en disciplinas de Unión y colaborando en Sarmiento", dijo el presidente de ADyC.