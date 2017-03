Tras la fiesta de 15, un joven violó a la cumpleañera y vecinos lo golpearon

Un joven fue atacado en su domicilio y poco después sus bienes fueron consumidos por el fuego, y logró huir con vida del brutal castigo al que fue sometido por los familiares de una quinceañera, a quien sometió sexualmente al finalizar su fiesta de 15.

El incalificable joven, a quien sus propios vecinos identificaron como Matías, de 23 años, fue uno de los invitados a un salón de fiestas de avenida Tavella al 2400, de la capital de la provincia de Salta.

Al regreso, ayudó al traslado de la comida y bebida sobrantes y en un descuido ingresó al dormitorio de la quinceañera que se hallaba dormida y la sometió a sus delirios sexuales, aunque no llegó a la penetración porque fue descubierto por los gritos proferidos por la joven al despertarse.



Huyó de esa casa y, en estado de shock, fue perseguido por un grupo de hombres y mujeres que en el corto trayecto que separa un domicilio del otro le propinaron una paliza épica. Aun así logró ingresar a su domicilio donde se atrincheró.

La furia de los padres y amigos de la niña abusada se trasladó a los bienes del muchacho, un automóvil Renault Clio, que fue destruido a pedradas



El domicilio donde se encerró sufrió la rotura de sus ventanales, de su puerta de ingreso y un principio de incendio, que fue sofocado por Bomberos.

En esa vivienda se hallaba también un hermano menor del acusado. Un vecino relató que la furia se desató en la mañana y tuvo varios episodios, todos violentos.

Primero el escándalo callejero donde el joven, muy golpeado, logró ganar la calle y huir hacia su domicilio donde se guareció.



Luego, la furia de sus vecinos pidiendo que dé la cara y se la "banque". Ante la intransigencia del abusador, le destrozaron su automóvil y la casa, para finalmente prenderle fuego intentando sacar al acusado de su guarida y ponerle fin a la ofensa incalificable a la que sometió a la niña agasajada, publicó El Tribuno. La policía llegó en dos momentos: primero evitó que los iracundos lograran ingresar al domicilio. La madre de los dos jóvenes que se hallaban allí estaba ausente en esos momentos. La policía, al tomar conocimiento de las causas que llevaron a los vecinos a la violencia, procedió a la demora de uno de los jóvenes.



Vecinos consultados ayer dijeron que la policía sacó de la casa a un muchacho de 18 años, que sufría una grave crisis de nervios y se hallaba prácticamente descompuesto por el humo que todo lo cubría. Pero este joven no era el acusado del abuso sino el hermano menor. Cuando se retiró la policía, y al ver el error cometido, el vecindario volvió contra la propiedad y por poco la destroza totalmente.

Allí regresó la policía y se llevó detenido a Matías, quien salió, según los vecinos, sangrando hasta de sus manos.





De la fiesta al martirio



La policía aseguró que todos los hechos y la violencia contra el acusado de un abuso y sus bienes ocurrieron en el barrio San Ignacio, tras ser hallado el sujeto de marras in fraganti sometiendo sexualmente a la joven que lo había invitado a sus 15.

La chica se hallaba dormida y cansada cuando fue atacada en su dormitorio por el desagradecido invitado, que no logró su cometido pero sí ganarse un castigo ejemplar y la condena del vecindario, que de no mediar la policía le hubieran cobrado la ofensa con su vida.