Una discusión terminó en tragedia: mató a su esposa y luego se quitó la vida

Una pareja conformada por una mujer policía y un ex militar murió este domingo en la localidad cordobesa de Las Higueras, en un confuso episodio que incluyó tres disparos en la vivienda en la que residían, que se habrían ejecutado tras una discusión.



El hecho ocurrió en calle España al 400. La mujer, identificada como Viviana Santillán, de 36 años, fue encontrada sin vida, mientras que al hombre, Adrián Ochoa, de 43, lo hallaron en estado crítico y fue trasladado al hospital, donde falleció.



El fiscal de Instrucción de Río Cuarto, Fernando Moine, indicó que aún quedan las tareas periciales para definir cómo ocurrió el hecho, pero aclaró que "se tomó conocimiento de una probable disputa familiar en una pareja que concluyó con la muerte de la mujer y gravemente herido el hombre, quien fue trasladado a sede del hospital central, donde más tarde falleció".



"Se logró determinar la existencia de tres disparos, con una sola arma calibre 9 milímetros, que habría ocasionado la muerte de ambos. La tarea pericial implicará de ahora en más determinar la distancia de los disparos y quién pudo haber disparado en primer término y quien podría haber tomado la decisión de suicidarse, si es que fue así", agregó.



El fiscal sostuvo que el episodio se produjo en la planta alta de la casa y que en la planta baja estaban dos hijos en común de la pareja y otro que sería de la madre. Los chicos salieron corriendo a buscar auxilio al escuchar los disparos.



"La mujer desempeñaba sus tareas en la Unidad Contravencional, del nuevo Código de Convivencia. Ella participaba de la tarea administrativa de todas las contravenciones. El arma, en principio, sería la que le provee la repartición pública", precisó.



Una vecina, que reside al frente de la casa donde se desató la tragedia, relató en diálogo que se trata "de un matrimonio joven, que hace poco volvía de Brasil" y comentó que los veía salir todos los días "a caminar juntos".



"Vino el vecino del frente y me dijo que hubo un problema con Adrián y Viviana y que los chicos estaban desesperados. Me traje a los más chiquitos. El más chico me contó que él sintió los tiros y le preguntó al de dos años qué era eso", afirmó. (Cadena 3)