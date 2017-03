Joven denunció que lo hicieron volcar con el auto y luego le robaron

Cuatro jóvenes que viajaban a bordo de un automóvil protagonizaron un impresionante vuelco en Avenida López y Planes (altura de Luciano Molinas), en la ciudad de Santa Fe, pero el hecho derivó luego en un caso de robo.



Minutos antes de las 7 de este domingo, por la mano que tiene sentido hacia el norte, circulaba un Ford Mondeo Titanium, al mando de Alberto Mántaras, de 26 años, quien venía acompañado por tres amigas.



"Todo estaba normal pero de repente me doy cuenta de que estoy siendo 'acompañado' por dos motos, las que se me pusieron a la par, una de cada lado del auto", dijo el joven.



"Al principio no le di mayor importancia, pero enseguida estos motociclistas comenzaron a hacer todo tipo de maniobras y a encerrarme. Entonces nos asustamos", agregó.



"La situación se puso muy complicada porque yo no podía estar atento a la conducción por observar lo que hacían estos tipos. Y fue en esos momentos que entonces choco el cantero central, pierdo el control del auto y termino dando un vuelco. En medio de la conmoción por lo ocurrido, como pudimos, fuimos saliendo del auto. Nos estábamos preguntando: ¿cómo estás?, ¿te golpeaste? cuando de repente aparecen dos muchachos y no dicen: '¿Podemos ayudarlos?'", recordó.



"No le prestamos mucha atención. Pero unos minutos después vamos hasta el auto y nos damos cuenta de que faltaban las carteras de las chicas. También las billeteras y los celulares", narró Alberto con comprensible ofuscación. (El Litoral)