Incendio en taller: el fuego se desató en problema eléctrico de uno de los autos

"A las nueve de la noche cerramos el local, ingresamos un auto empujando que había traído un cliente que había traído un cliente remolcándolo.Llego a casa y me avisa una persona que pasó en moto por el lugar, diciéndome que se estaba quemando el taller. Cuando llego, estaban los bomberos tratando de sofocar el incendio, que se propagó a dos autos más y a todo el salón", aseguró ael dueño del local.Tras las pericias de los bomberos explicó que el fuego se inició "en el electro-ventilador o en el cableado" del rodado que hacía poco tiempo habían ingresado al lugar. El fuego se propagó a "dos autos más, el techo del taller, la oficina y a todo el resto, destruyendo muchos elementos", aseveró."No tuvimos tiempo ayer de verlo a ese vehículo. Lo ingresamos empujándolo y decidimos dejar para revisarlo hoy. Lamentablemente sucedió esto" se lamentó el dueño del taller.Estimó que los daños "son cercanos a los 300 o 400 mil pesos"."Pagamos un seguro, que es el que nos exige municipalidad; aunque me enteré que ese seguro no me cubre los vehículos", aseveró además.