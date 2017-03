La versión de un policía sobre tragedia de Pergamino: "Discutieron entre ellos"

En un audio difundido por C5N, uno de los policías contó su versión sobre los hechos que ocasionaron el incendio en el que murieron siete presos en la comisaría 1° de la ciudad bonaerense de Pergamino.



"Discutieron entre los presos, nosotros justo estábamos en la primera y el oficial de servicio de la primera nos pidió si podíamos ayudar a "engomar", o sea a guardarlos a cada uno en su celda, y entremos así, contó el policía.





Según el guardia, uno de los presos se enojó porque lo entraban a su celda. "Los empezamos a "engomar", todos adentros, y el último que entró fue Paco, el de Vicente López y agarró y empezó a patear las rejas, que sé yo, que porque lo "engomaban", y empezó a discurrir con el oficial de primera y dijo que él ahí no iba a vivir, y agarró y al ratito nos fuimos".



"Salimos afuera, y empezó a salir humo y todos pensamos que era como todo lo que hacen, prender una sábana y apagan, y no, agarró toda la celda completa de ellos y murieron todos los de la celda", dijo el policía.



Entre tanto, el abogado de uno de los detenidos que murió ayer aseguró que los presos fueron reprimidos por la Policía antes del incendio que provocó siete muertos y no descartó un intento de desestabilización por parte de la fuerza.



Néstor Líber Álvarez, abogado de Alan Córdoba, uno de los fallecidos, contó que ayer a la tarde la madre del joven, Claudia, recibió un mensaje en el que su hijo le alertaba que habían golpeado a otro de los reclusos, Juan José "Noni" Cabrera, quien tenía graves antecedentes penales.



"Mamá, decile a papá si puede ir a la casa del "Noni" ahora así viene la madre, este chico está todo roto. Haceme el favor", decía el mensaje enviado por Córdoba, según relató su defensor a la prensa.





Álvarez relató que concurrió a la comisaría con la madre de su cliente, pero que los policías le "prohibieron" el acceso y les "garantizaron que los chicos estaban todos bien".



De acuerdo con Álvarez, la Policía les informó que el conflicto se había originado porque en la seccional estaban detenidos dos jóvenes acusados de la violación de una abogada ocurrida la semana pasada y que "sabían que iba a tomar represalias".



"Ahora cuando empieza Claudia a recibir los mensajes, son muy claritos. La represión era policial y era la Policía la que estaba fogoneando toda esta situación", afirmó el abogado, que explicó que habitualmente a esa comisaría no llevan a acusados de violación sino que los trasladan a Colón, distante 50 kilómetros.



Por ese motivo, el defensor de Córdoba remarcó: "Infiero un objetivo de desestabilización, es la forma que esta gente (los policías) tiene de protestar históricamente".



Álvarez cuestionó duramente el accionar de los efectivos y dijo que era "responsabilidad de la Policía" evitar el incendio y, sino, haberlo apagado porque al principio era "una pequeña columna de humo".



"Porque que no tengan extintores ni matafuegos es mentira porque los tienen; que no tengan agua es mentira porque la tienen. Claramente lo podrían haber apagado de un baldazo", subrayó.