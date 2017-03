Investigan mensajes que anticiparon la tragedia en una comisaría de Pergamino

El fiscal que investiga la muerte de siete presos tras una pelea y un incendio en una comisaría de Pergamino, realizó hoy una inspección en los calabozos y se entrevistó con los familiares de las víctimas, a quienes les pidió que guarden los mensajes con pedidos de ayuda enviados por los detenidos.



"Esta mañana me entrevisté con todos los familiares de las víctimas y les pedí que preserven todo el material para incorporarlo a la causa", dijo el fiscal Nelson Mastorchio, en relación a los mensajes de texto y de audio que recibieron de los detenidos.



Entre los mensajes a los que hizo referencia Mastorchio figuran dos difundidos durante esta mañana. El primero es un audio de Whatsapp enviado por uno de los detenidos. El preso apunta contra Juan José "Noni" Cabrera (24), quien había llegado a la comisaría el día anterior y es señalado por fuentes del caso como uno de los protagonistas de la pelea que terminó con el trágico incendio.



"Haceme un favor que está del otro lado, no está acá con población. Ahí puso un par de colchones y quiere prender fuego los colchones. Nos va a hacer matar a todos este loquito", dice el detenido en el audio, para luego pedirle al destinatario que le consiga el teléfono de algún allegado de Cabrera que pudiera tranquilizarlo. "¿No tenés algún número vos, de algún familiar o de la mamá de la nena de él? Fijate si me la podés rescatar así yo llamo", culmina el mensaje.



El otro mensaje, en este caso en un SMS, fue difundido por la familia de Alan Córdoba, otra de las víctimas. "Mamá vení rápido que nos matan la policía [SIC]", dice el texto. Fuentes del caso aseguraron a la agencia Télam que Córdoba mantenía una vieja disputa con Cabrera y que ambos habían protagonizado un enfrentamiento dentro de la comisaría.



Ana, esposa de John Mario Chillito Claros, detenido por narcotráfico, también contó que había recibido mensajes que alertaban sobre lo que terminaría sucediendo. "Me mandó mensajes pidiéndome que lo vaya a ayudar por favor, todos los chicos que tenían celular adentro mandaron mensajes a sus familiares diciendo que se estaban por morir", contó esta mañana a C5N.



Mastorchio comentó que deberá "organizar" las declaraciones y los mensajes de los detenidos "para tomar testimonios" a los efectivos de la Policía bonaerense (PBA) que estaban presentes en la comisaría (ambos fueron separados de sus cargos).



Además, el fiscal explicó que buscará "determinar por qué los presos tenían teléfonos celulares en las celdas". Y agregó: "A partir de eso iremos viendo cómo actuaron (los policías) y si hubo demoras o no de su parte con el correr de los minutos".



En cuanto a la reconstrucción de los hechos, el fiscal confirmó que a partir de la pelea ocurrida entre dos de los detenidos, "los policías volvieron a encerrarlos en la celda" y "en señal de protesta, porque querían salir y deambular nuevamente por los pasillos, empezaron a incendiar los colchones".



En tanto, Mastorchio dijo que esta tarde tomará declaración al personal de Bomberos Voluntarios que concurrió a la seccional para prestar ayuda durante el incendio, del que recabará más datos que ayuden a esclarecer cómo se inició el fuego.