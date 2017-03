Los condenados por la desaparición de Marita Verón deberán volver a prisión

Los diez condenados por la desaparición de "Marita" Verón, que se encontraban en libertad tras apelar la condena, deberán volver a prisión "de forma inmediata" por orden judicial, según informó el abogado de la Fundación María de los Ángeles.

"Los condenados por la desaparición de Marita Verón deberán ir prisión debido a que el recurso extraordinario presentado por las defensas ante la Corte Suprema de Justicia, para que el fallo del 2013 sea revisado, fue rechazado y la sentencia condenatoria quedó firme", explicó el letrado Carlos Garmendia.



Al respecto, el profesional contó que esta decisión obedece a que las defensas "no cumplieron con uno los requisitos formales de fundamentar debidamente el escrito presentado".

Marita Verón desapareció de la provincia el 3 abril del 2002 cuando se dirigía a una Maternidad para realizarse unos estudios de rutina.

Su causa llegó a juicio recién en el año 2012, y el mismo finalizó con un polémico fallo en el que todos los acusados ?13 en total- fueron absueltos.



Un año después, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán modificó parcialmente el falló y encontró culpables a 10 de los imputados, quienes a partir de hoy deberán cumplir su condena en prisión.

Los condenados son José Fernando Gómez y Gonzalo José Gómez, a 22 años de prisión; Daniela Natalia Milhein y Andrés Alejandro González, a 18 años; Carlos Alberto Luna y Domingo Pascual Andrada, a 17 años; María Azucena Márquez, a 15 años; Humberto Juan Derobertis, a 12 años, y Mariana Natalia Bustos y Cynthia Paola Gaitán, a 10 años.



No obstante, Garmendia señaló que las defensas "aún pueden realizar una nueva presentación en Buenos Aires, denominada "queja por recurso extraordinario denegado", pero esta presentación no suspende de ninguna manera la ejecución de la sentencia".

"Ahora es tarea del poder judicial de Tucumán asegurarse de que esta personas, que permanecieron en libertad todos estos años, venga a la provincia a cumplir su sentencia en la cárcel", concluyó.