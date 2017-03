Piden que se investigue la "confusa" muerte de una mujer

Miriam Edith Schereyer de 32 años fue encontrada muerta el 15 de enero en el interior de su casa de calle Pronunciamiento al 900, Paraná. La escena parecía que la mujer había tomado una drástica decisión, sin embargo, su madre le exigió hoy al fiscal Álvaro Piérola que avance en la causa para establecer formas y circunstancias en la que falleció su hija.



Es que según advierte su madre, Miriam era víctima de un contexto de violencia por parte de su pareja y de acuerdo a los datos que maneja la abogada de la mujer, en la autopsia hay "datos que no cierran".



"El 15 de enero, Miriam aparece, supuestamente suicidada por ahorcamiento en un hecho muy confuso; la familia estuvo esperando el resultado de la autopsia durante casi un mes, cuando accedimos al informe, advertimos que faltan datos y hay otros que no cierran", detalló a Elonce TV la Dra. Gabriela Pera.



Y en esa línea advirtió: "Había toda una relación de violencia por parte de su pareja, el debería estar cumpliendo una probation por lesiones que había cometido contra Miriam, tenía una exclusión del hogar".



"A Miriam no se la encontró ahorcada, sino que él entra y la descuelga, y la tiende sobre la cama. Sospechamos y apuntamos a las conductas que tuvo la pareja de Miriam, en relación a todo lo sucedido", apuntó la representante legal de la familia de Schereyer.



Otro dato que inquieta a la letrada fue que "en la autopsia se dice que no tenía lesiones cuando el cuerpo estaba totalmente golpeado, lleno de moretones y un golpe en la boca".



"La autopsia no tiene hora de precisión de muerte, cosa que nos dificulta muchísimo los relatos de las partes como para ver si se puede coordinar o no, si hay coincidencias en los relatos de los vecinos que estuvieron presentes", agregó Pera.



La abogada también se quejó porque no ha tenido acceso al expediente de Criminalística, ni a las fotos, ni los testimonios de los que estuvieron presentes ese día.



Es por eso que la abogada presentó un escrito ante la Fiscalía Nº 1 a cargo de Álvaro Piérola para que "se cite a declarar a ciertas personas, a la madre por ejemplo porque nunca declaró, que se incorporen a la causa las denuncias por violencia de género y una ampliación a la autopsia para determinar una hora de precisión de muerte".



"La familia fue muy alarmada por la situación, sobre todo por todos los hechos de violencia, no creen que ella haya tomado esa determinación porque se quería mudar, se estaba yendo de la casa en la que vivía la pareja", argumentó Pera.



Cuando se le consultó a la abogada por qué Schereyer aun convivía en la casa con su pareja, atento a que existían denuncias por violencia de género, ésta justificó: "La separación, cuando hay hijos menores, es muy dificultosa, por eso, días antes, ella había tomado la decisión de llevar todas sus cosas a la casa de su madre y como dato relevante, es que ella, esa noche había estado bien, hablando con los vecinos, y que de pronto aparezca suicidada, es muy raro". Elonce.com