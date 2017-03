Imputaron a un soldado por la muerte de Bermani

Escobar continuará detenido por 90 días más

Sobre el caso Bermani

Hay un nuevo imputado por el asesinato del soldado voluntario de Chajarí, Fabricio Bermani. Se trata de un compañero de la víctima y es el primer integrante del Regimiento de Caballería de Tanques 7 en ser directamente involucrado en el hecho; se trata del cabo Diego Julián Carrodini.El fiscal Maximiliano Larocca Rees, aseguró aque manejan la hipótesis de que es "partícipe primario o necesario" del crimen. El sospechoso estaba de guardia al momento del asesinato y su comportamiento, observado en las grabaciones de las cámaras de seguridad, complicarían su situación, según se informó.Camila Nenzú, pareja de Bermani, estuvo presente en la audiencia realizada esta mañana en el Juzgado de Garantías de la ciudad. La joven precisó que durante su exposición, el fiscal sostuvo que existe un video en el cual se puede ver al nuevo imputado "fuera de su lugar de guardia" y "prendiendo y apagando una linterna", lo cual podría representar que "estaba haciendo señales para que alguien entrara" al regimiento. Asimismo, la mujer comentó que este hecho habría sucedido minutos antes de la última conexión de WhatsApp de la víctima, que coincidiría con el horario en que fue asesinado.El fiscal confirmó la existencia de esa hipótesis, pero prefirió no brindar el nombre del nuevo involucrado en el caso.Además, en la audiencia de este viernes se dio a conocer que la prueba de ADN, prueba contundente que podría haber llevado a juicio al único detenido, Brian Escobar, dio negativa. El resultado de los análisis indica que la información genética de la sangre encontrada en el Corsa gris secuestrado en la casa de la madre del sospechoso no coincide con la de Bermani.No obstante, el fiscal solicitó que se extendiera la prisión preventiva por 90 días más, ya que esa medida vence este sábado. Escobar cumple con la condición en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, luego de que el juez rechazara en varias oportunidades la solicitud del abogado de defensor para que el joven detenido cumpliera con la medida de manera domiciliaria. No obstante, existe la posibilidad de apelar la decisión en los Tribunales de Concordia.El argumento para pedir que Escobar permanezca detenido "es que la causa no está terminada", ya que "con esta nueva imputación tenemos que analizar el grado de participación con todas las pruebas", precisó el fiscal. Asimismo, advirtió un "problema": "El caso todavía está en la Corte Suprema para saber cuál es la jurisdicción competente. La Justicia Provincial y la Federal no quieren tomar el caso", aseguró por lo que, en el caso de que hubiera un juicio, no se sabe qué tribunal lo sustanciaría.El 19 de junio de 2016, Fabricio Bermani fue hallado muerto con un disparo en la nuca en las afueras del Regimiento, en donde prestaba servicio. Al momento de su asesinato, se encontraba de guardia. En el lugar del crimen se encontró la vaina servida de un arma calibre 380.Por el hecho se allanó la casa de la madre de Brian Escobar, principal sospechoso, y se secuestró un automóvil. En ese momento, también se imputó a la mujer, acusada de encubrimiento, y quedó con prisión preventiva la unidad carcelaria de mujeres en Paraná. Actualmente cumple la pena de forma domiciliaria.En tanto, el joven, de 20 años, permaneció prófugo hasta el 4 de agosto del año pasado. Fue hallado en Buenos Aires junto Antonio Escobar, su padre y quien sería integrante de la banda del Gordo Valor, de acuerdo a la información que maneja la Policía Federal.