Aumentan los casos de robos violentos bajo la modalidad de arrebato en Paraná

Cada vez son más los casos de arrebatos que se registran en la capital entrerriana, y más peligrosos. Los que salen a la luz dan cuenta de la violencia con la que acontecen, a punta de arma o de cuchillo, los malvivientes logran reducir a sus víctimas y alzarse con sus pertenencias. Pero más allá de los bienes materiales perdidos, en las víctimas queda el trago amargo por el mal momento vivido."Ella se resistió y él sacó un arma del tipo reglamentaria, le puso el arma en el pecho y cuando yo intente defenderla, me pone el arma en la cabeza y me gatilló varias veces", rememoró anteel programa que se emite por, Gustavo Goncebat, un vecino víctima de un violento arrebato registrado este fin de semana en Paraná.El asalto se registró este sábado por la noche cuando el matrimonio regresaba a su casa de calles Jujuy y Roca, detrás del Colegio El Cristo."Paré el auto para ingresarlo a la cochera y ella quedó esperándome en la vereda, en ese segundo, cuando estoy saliendo, escuche que gritó. Una moto de baja cilindrada que venía a toda velocidad, paró, y el sujeto de 17 años aproximadamente que venía detrás, saltó, y le quiso arrebatar la cartera", comentó el hombre."Insistió en que me arrojara al piso, yo intenten protegerla, y en eso se suben a la moto y se van", completó.En tanto, otra mujer que salió de su casa esta madrugada con destino a su lugar de trabajo, también fue víctima de un violento arrebato cuando un desconocido, a punta de cuchillo, le sustrajo sus pertenencias. Hubo un forcejeo, la víctima intentó resistirse, pero nada pudo hacer cuando el malviviente le apuntó el cuchillo a la altura del pecho. El ilícito ocurrió en la zona de calles Misiones y Victoria.el programa que se emite por, el comisario Edgar Valentín, responsable de comisaría octava de Paraná.El funcionario policial no hizo más que replicar los dicho de la reciente asumida subjefa de la Departamental de Policía, comisaria Alejandra Berón, quien subrayó que "el arrebato es el delito más presente en Paraná"