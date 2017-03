Masacre en la escribanía: Un admirador de Barreda que había anticipado su plan

Era el cierre de una larga operación. Un abogado llegó a la escribanía acompañado de sus dos hijos. Los esperaban los tres dueños del terreno. Los compradores entregaron los 22.500 dólares que restaban pagar para firmar la escritura. Todo ya había terminado cuando uno de los vendedores le dijo a su hermana: "Agarrá la plata". Fue la última frase que se escuchó antes de una ráfaga de más de 15 tiros que terminó con cuatro muertos y un herido."Voy a matar a mi hermana, a mi mamá y después me mato yo". Ariel Santángelo (43) venía planificando la masacre desde hace por lo menos seis años. Así lo aseguran distintos conocidos y amigos del hombre que asesinó a tres personas, entre ellas su hermana Mabel (59) y luego se suicidó en una escribanía de Banfield."Tenía un odio muy grande hacia su hermana Mabel y su madre, a la que no mató porque murió antes por causas naturales", dijo auna vecina del hombre. Distinta era su relación con Ana María (64), a quien no atacó. "Era la única que lo hacía entrar en razón", agregó la mujer, que lo conocía desde hacía una década.Cuando sus amigos lo interpelaban, Ariel ni se inmutaba. "Te lo decía muy tranquilo, como quien comenta que tiene que ir a comprar las cosas para la cena, no te imaginabas que lo podía llegar a hacer", agregó un conocido suyo.El hombre vivía solo en su casa de Mármol al 200, donde se dedicaba a la compostura de calzado. También hacía changas de pintura, electricidad y plomería. Quienes entraron alguna vez a su propiedad aseguran que tenía pegados en la pared recortes de diario de Ricardo Barreda, el odontólogo que en 1992 mató a su esposa, a su suegra y a sus dos hijas.Fanático hasta los huesos de Banfield, sólo el odio pudo reemplazar esa pasión. "Cuando se compró el arma dejó de ir los domingos a la cancha para ir al polígono de tiro. Te decía que no tenía plata porque la gastaba en eso", contó un amigo.En esa misma época, Ariel también comenzó a averiguar cuál era la forma más efectiva para quitarse la vida. "Me preguntaba a mí, que trabajo en salud, dónde se tenía que pegar el tiro certero para matarse, si en la boca o en la sien", dijo una vecina.Fuera de su plan criminal, Ariel se mostraba muy sociable en su barrio. "Era una persona tranquila, buena onda, saludable. Cuando decía esas cosas vos lo que pensabas era: con esa cara de bueno, ¿a quién va a matar?", señalaron en un negocio. Son varios los que escucharon a Ariel hablar alguna vez de su plan macabro. "No tenías que conocerlo hace 10 años para que te diga lo que pensaba hacer. Incluso se mofaba de que pasó los exámenes psicofísicos para ser legítimo usuario", afirmó otro vecino.Aunque Ariel hacía público su odio hacia su madre y su hermana Mabel, no está claro el origen de ese rencor. Para algunos, se trata de un tema familiar, producto de que su mamá tuvo otra pareja además de su padre. "De su papá nunca nos habló, no lo conocimos. Odiaba las Fiestas", dijo un amigo. Otros apuntan a un conflicto económico, vinculado al terreno de Iriarte y Bombero Ariño.