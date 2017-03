Alfonzo: "Iremos hasta las últimas consecuencias"

Policiales Penaron con 10 años de prisión a Alfonzo pero seguirá con arresto domiciliario

El publicista concordiense Gustavo Alfonzo fue condenado por el Tribunal Oral Federal de Paraná (TOF) a 10 años de prisión por el delito de trata con fines de explotación sexual. Sin embargo, según mencionó, recurrirá la sentencia en Casación. Mientras tanto, seguirá con arresto domiciliario en su casa de Concordia."No voy a aceptar jamás lo que ha dicho la madre, porque ha fabulado; esto en algún momento va a quedar demostrado. Vamos a ir en Casación, se va a conformar un nuevo Tribunal. Con Franchi (su abogado), iremos hasta las últimas consecuencias, hasta que se haga justicia como corresponde", expresó Alfonzo a los medios, luego de escuchar la sentencia del tribunal que lo juzgó."Trataremos de demostrar en ese Tribunal algunas cosas, que no tienen que ver con Entre Ríos, que por estar en esta provincia, no las quisieron ver o no las quisieron hacer", expresó además.