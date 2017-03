Pidieron 20 meses para el ex Intendente Erro y podría cumplir pena en prisión

Por un medidor

El pasado viernes, a la hora de los alegatos finales, la fiscalía local pidió una pena de un año y ocho meses de prisión para el ex Intendente Luis Erro por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.Cabe recordar que, en esta oportunidad, se enjuicia a Erro por la supuesta contratación irregular de un servicio de sonido para la edición 2014 de los carnavales de Gualeguay, hecho por el cual se imputó tanto al entonces intendente, como a sus secretarios Mariano Iturbe, Mariano Dunat y Pablo Figueroa.En este caso particular, si bien el delito que se le imputa prevé una pena de hasta dos años, el pasado viernes el fiscal solicitó un año y ocho meses, casi el máximo de la pena, mientras que para Dunat pidió un año, y para Figueroa e Iturbe solo ocho meses de prisión, publicóRespecto de Erro en particular, sobre quien pesa otra condena penal, también vale recordar que ya fue condenado a dos años y tres meses por peculado en la causa "del medidor", y la acumulación de otra sentencia podría significar su prisión efectiva.De este modo, vale destacar que, de acuerdo a los tiempos de las penas, en caso de una condena a Erro, la acumulación con la otra condena habilitaría un pedido de revocatoria de la prisión condicional, lo que haría que el ex intendente deba cumplir la condena en prisión efectiva.El martes 31 de mayo de 2016, la Cámara del Crimen de Gualeguay condenó al ex intendente Erro y a Alfredo Dellagiustina, secretario de Obras Públicas, por el delito de Peculado Simple, dictándoles la pena de 2 años y 3 meses de prisión condicional más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.El delito surgió de la utilización de un medidor de luz para proveer energía eléctrica a un local del Frente para la Victoria, para un acto. El perjuicio al erario público fue casi inexistente.Sin embargo, la jueza María Angélica Pivas fundó su voto en que, "en comparación con otros hechos significativos de corrupción, tanto a nivel nacional como provincial, pareciera éste no evidenciarse tan grave. Sin embargo sí lo es, no importa el monto, importa que quienes debieran preservar la incolumidad de la tarea funcional, no lo hicieron".