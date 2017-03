Foto: Rescataron a una menor que puso su vida en peligro al subirse a un techo Crédito: Ceferino Azambuyo

Una joven alojada en el hogar del COPNAF corrió peligro al subirse al techo del edificio que ocupa la UADER, y fue rescatada por un efectivo policial que contó luego con la ayuda de los Bomberos Voluntarios de Villaguay.



Si bien no está claro el motivo, la chica estaba presa de una crisis de nervios y se temió por su vida ya que estaba a unos 8 metros de altitud, aproximadamente y en un techo de dos aguas.



La experiencia de un efectivo policial para estas situaciones límites, quien durante varios minutos trató de convencerla para que no se moviera del lugar, llegó a buen puerto porque la chica en algún momento amenazó con arrojarse, pero en una maniobra de distracción fue posible tomarla y alejarla del peligro.



El hogar se encuentra ubicado al lado de la sede de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la UADER y es un llamado de atención para ambas instituciones que deberán extremar las precauciones para que no ocurran episodios similares, que no solo pudo ser peligroso para la vida de una menor, sino también la de un servidor público. (AP)