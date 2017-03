Falleció joven baleada en la cabeza tras aparente robo en Concordia

Gisela Guillermina Betiana Ríos, de 30 años de edad falleció esta madrugada, minutos antes de las 2 de este jueves. La joven se encontraba internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Masvernat de Concordia, a donde arribó el pasado domingo tras ser baleada cuando esperaba el colectivo en calle Illia de esa ciudad., por el lugar donde estaba Ríos, pasaron dos personas a bordo de una motocicleta, quienes la atacaron a disparos. Quien iba de acompañante, descendió hasta el lugar en el que se encontraba la joven, y coincidentemente se escuchó el estampido de un arma de fuego.", dijo el funcionario policial y agregó que continúa la investigación del brutal ataque armado contra la joven, quien tras permanecer sin identificación hasta el lunes por la tarde, un familiar pudo reconocerla.y por la que la joven, junto a sus tres hijos menores de edad, habían abandonado el hogar conyugal y se habían mudado a otro domicilio", resaltó el Jefe de la Policía Departamental de Concordia."Según el testimonio de los familiares y sumado a algunos mensajes que se conocieron en el celular de la víctima, se apunta a una supuesta autoría por parte de la ex pareja de la víctima", remarcó el comisario Den Dauw.Sin embargo, aclaró que "hay abiertas otras líneas investigativas, porque queremos establecer con precisión lo que sucedió", resaltó el Jefe Departamental.Dicha hipótesis de un supuesto hecho cometido por la ex pareja de Gisela Guillermina Betiana Ríos, es reforzada por los testimonios de familiares que acusan al sujeto.Los familiares traen a colación el antecedente de un matrimonio sumamente violento que le tocó padecer desde muy joven a Gisela. Una situación que incluso la había llevado a tener que abandonar el hogar conyugal y alquilar una pieza en inmediaciones del lugar en donde fue atacada."Ella siempre fue víctima de las agresiones del tipo", dijo una prima hermana de la víctima y agregó que "fue un ataque premeditado".También confió que Gisela se había ido de la casa donde vivía con el marido "porque se hartó de sus maltratos de toda la vida", por lo que "decidió separarse y rehacer su vida" y que desde ese momento, su ex pareja "constantemente la amenazaba".