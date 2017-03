Condenan a pareja por abusar de un niño seis años pero seguirán en libertad

El Tribunal de Juicio resolvió condenar a una pareja que fue juzgada por abusar de un nene de seis años. La víctima es hijo del imputado. La mujer es su actual pareja, con la que tienen una hija pequeña.

Un hombre y su actual pareja fueron condenados a las penas de 10 años y 5 años, respectivamente por haber abusado durante cuatro años de un niño de 6 años, hijo del primero. La pena, de primera instancia, aún no está firme y ambos imputados permanecerán excarcelados hasta que adquiera firmeza.

En los alegatos, Fiscalía pidió que se condene al padre a la pena de 12 años de prisión, mientras que para la pareja solicitó 10 años, por el delito de Abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y por la condición de guardador. Denunciado por la madre La investigación comenzó por la denuncia que realizó la madre del niño. La defensa había pedido la absolución por el beneficio de la duda. El Tribunal resolvió bajar la pena de 12 a 10 al hombre atento al tiempo que pasó hasta que la causa llegó a debate, en tanto que en el caso de la mujer, entendió que no se configuró el agravante por la condición de guardador.

En el caso del padre sí lo consideró.

Ambos imputados fueron acusados del delito de Abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y por la condición de guardador, en relación a hechos ocurridos entre 2006 y 2010. Los hechos Según pudo establecer El Diario, los hechos investigados ocurrieron en una vivienda ubicada en el este de Paraná entre 2006 y 2010. Puntualmente la acusación respecto del hombre sostuvo que "sin poder precisar la fecha ni hora exacta, ni el número de ocasiones, pero aproximadamente desde que su hijo contaba con 6 años de edad, es decir, desde 2006 hasta alrededor de octubre de 2010, cuando el niño tenía de 10 años, abusó sexualmente del mismo, obligándolo a realizar determinadas prácticas sexuales a él y a la coimputada, bajo amenazas de que si no lo hacía lo iba a golpear con un hierro largo y con punta que poseía.



Estos hechos, acontecieron de manera sistemática, en un contexto de sometimiento físico y moral de los imputados hacia el menor, cuando el niño era llevado a dormir por los imputados, lo que sucedía entre dos y tres veces al mes".

Respecto de la imputada, la acusación sostiene que en el mismo período y lugar y por igual lapso de tiempo, "abusó sexualmente del niño, obligándolo, junto al coimputado que lo amenazaba con que lo iba a golpear con un hierro largo y con punta que poseía, a que le realizara determinadas prácticas sexuales". Acusación Para Fiscalía fue determinante la declaración del niño en Cámara Gesell, al igual que la pericia psicológica realizada a la supuesta víctima y el relato de la denunciante y su nueva pareja.

En referido informe psicológico señaló que "del (testimonio) mismo se extrae que el joven que si bien incluye en sus descripciones situaciones y circunstancias poco usuales que a priori podrían considerarse inverosímiles, su relato no presenta contradicciones fundamentales, habiendo correspondencia de manera coherente de la gestualidad al describir el hecho denunciado en autos, concluyendo que el relato al momento de la entrevista resulta verosímil". Nulidades Por su parte, la defensa planteó nulidades respecto a la Cámara Gesell y objetó la prueba recolectada en la investigación. Respecto de la Cámara, los defensores que intervinieron en el debate, puesto que durante el proceso los imputados tuvieron dos defensores distintos, señalaron que la importante medida de prueba se realizó sin la presencia del abogado de confianza de los imputados, si bien reconocieron que estuvo presente un defensor público. También cuestionaron que no se le hizo lugar al pedido del imputado para que se realice una nueva Cámara, puesto que entendió que el niño fabulaba y no decía la verdad.