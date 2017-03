A un médico le robaron un bolso con instrumentos de trabajo y documentación

Médico sufrió el robo de un bolso en el que tenía sus elementos de trabajo y documentación. Ocurrió este martes en horas del mediodía, mientras almorzaba junto a su familia en la casa de su padre, ubicada en Catamarca y Nux.



En diálogo con Elonce TV, el Dr. Renzo Zamboni, contó que "rompieron el vidrio lateral trasero del auto, no escuchamos la alarma y pese a que está polarizado vieron el bolso. Me di cuenta del robo cuando no estábamos por ir".



En el bolso estaban sus instrumentos de trabajo, como estetoscopio y otros, como así también tres sellos y chequeras que pertenecen al Centro de Salud Puerto Viejo, donde es director. "Lo que más me duele es que hace nueve días falleció mi mamá y dentro del maletín tenía unos papeles para iniciar unos trámites. El dinero es irrecuperable, pero necesito los papeles", dijo.



Aseguró que olvidó el bolso en un descuido, porque "era un día de mucho calor, no había nadie en la calle, me confié y quedó en el asiento trasero. Rompieron el cristal y se lo llevaron. La Policía hizo todas las pericias".



Piden aportar información al teléfono del Centro de Salud, 4219089, o al de su consultorio, 4235674. Elonce.com