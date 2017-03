Veteranos jugaban un "picadito" cuando uno se descompensó y murió

Foto: Ilustrativa

Un jugador de la Liga de Fútbol de Veteranos de Paraná Campaña sufrió una descompensación en medio de un partido amistoso, que le provocó la muerte, el sábado 25 de febrero. La víctima fue identificada como Raúl Frate de 45 años, quien integraba el equipo del Club Juventud Sarmiento de Hasenkamp.



La Comisión Directiva de la Liga explicó a través de un comunicado oficial que el hecho tuvo lugar tras una reunión informativa a la que habían convocado, de cara al inicio del campeonato oficial, previsto para el sábado 4 de marzo. En esa ocasión, se congregaron muchas delegaciones de veteranos. "No se convocó al cuerpo de árbitros, no se convocó a la ambulancia, ni las canchas estaban marcadas, porque no estaba previsto que se juegue al fútbol oficialmente", indicaron.



"Como el predio de la liga pertenece a todas las delegaciones que lo integran, un grupo decidió realizar 'un picado' a modo de entrenamiento y con el fin de realzar la amistad reinante entre todos los equipos participantes, a lo que los directivos de la liga le pusieron especial reparo dado la alta temperatura reinante en toda la zona", detallaron.



A los pocos minutos de haber comenzado, Frate sufrió una descompostura e "inmediatamente fue trasladado a un nosocomio de la misma localidad, donde después de que el cuerpo médico intentara reanimarlo, perdió la vida", publicó el sitio Paraná Campaña. Se trataría de una "muerte súbita".



"Ante este suceso muy lamentado por todos los que amamos esta actividad deportiva, se decidió suspender el inicio del campeonato hasta el próximo 11 de marzo", señalaron en el comunicado, al tiempo que desde la Liga de Veteranos expresaron "el más sentido pésame a todos los familiares".