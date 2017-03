Continúan los operativos de rastrillaje en búsqueda de Matías Segovia

Continúa la búsqueda de Matías Segovia, el joven de 27 años con problemas psiquiátricos que se ausentó de su domicilio de calle Jorge Newbery, entre Caputto y Miguel David, el pasado domingo 19 de febrero.



"Lo seguimos buscando con las diferentes áreas de la Policía de Entre Ríos, la Montada, Canes, Departamental y comisarías aledañas", confirmó a El Despertador el programa que se emite por Elonce TV, el jefe de la División Operaciones, Raúl Menescardi.



Las tareas de búsqueda continúan en la zona sur de la ciudad, por calles Caputto, Newbery, Miguel David y aledañas.



"Se realizan rastrillajes por diferentes zonas y se sigue trabajando con diferentes hipótesis que se acercan a la Fiscalía interviniente, quien nos da las directivas de seguir practicando diligencias. Hasta ahora, lamentablemente no hemos dado con este ciudadano", continuó el responsable de los operativos de búsqueda.



A dos semanas de su desaparición, la causa por la búsqueda de Segovia ya pasó a la División Homicidios, vencido el plazo de búsqueda.



"Varias personas dicen haberlo visto en la zona céntrica de la ciudad, en Colonia Avellaneda y San Benito. No se descarta nada y no vamos a parar hasta hallarlo", prometió Menescardi, al tiempo que acotó: "No queremos aventurar ni ser los responsables de una u otra hipótesis".



Respecto las medias y el par de zapatillas que fueran hallados en la zona de vías, el comisario confirmó que "no son las que el tenia colocadas en la foto brindada por los familiares". Elonce.com