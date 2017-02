Investigan si el cura Juan Diego influenció el testimonio negativo de un menor

Pasos

La Justicia de Nogoyá busca establecer cuáles han sido los últimos movimientos del cura Juan Diego Escobar Gaviria, con cuatro denuncias por abuso, y determinar si no ha violentado la restricción que pesa en su contra con la prohibición de mantener contacto, por cualquier medio, con los menores que lo denunciaron.En las últimas horas, la Justicia procedió al secuestro de un teléfono celular en el cual se habrían recibido mensajes por Whatsapp, publicó. Los mensajes fueron entre dos menores, uno de los cuales brindó su testimonio el viernes mediante cámara Gesell. Ese procedimiento resultó negativo: el chico negó haber sido abusado por el cura, que fue párroco de Lucas González entre 2005 y octubre de 2016.En los Tribunales de Nogoyá sospechan que la situación pudo haber sido producto de la influencia del cura Escobar Gaviria. Esa hipótesis se apoya en una serie de mensajes de whatsapp cuyas capturas fueron enviadas a la Justicia. Allí, el diálogo entre el menor que testimonió el viernes y otro amigo daría cuenta de que el sacerdote habría violentado una prohibición judicial. "Dice el Cura que gracias por declarar a favor de el"/ "Y q no le digas a tu mama"/ "Si tenes wsp Mandale", se lee en los mensajes.El fiscal Rodrigo Molina dice que Escobar Gaviria no tiene vedado el traslado por distintos lugares, aunque sí tiene prohibido acercarse a Lucas González, y eso en virtud de una disposición del juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta.El cura, que fue apartado de su función de párroco en Lucas González por una disposición del arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, y que tiene prohibido oficiar misas en público, medida que rige desde finales de octubre último, pasó una semana encarcelado en la Unidad Penal de Victoria. De allí salió por una decisión del camarista Arturo Exequiel Dumón, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú. Fue luego de una presentación que hicieron los defensores del cura, Juan Pablo Temón y Milton Urrutia.Ya liberado, primero se refugió en la Casa Padre Lamy, y luego en un departamento particular de Oro Verde, pero allí sucedieron dos problemas: la congregación Servidores de Jesús y de María no le permitió alojarse en la casa de retiros ubicada a un costado de la ruta 11 cuando supo que la Justicia lo investigaba por abusos; y del departamento se tuvo que ir una vez que quedó al descubierto que ese domicilio era de otra persona, el hijo de la pareja de un exjuez de Menores, Mario Gómez del Río.El 20 de diciembre, el juez Acosta resolvió en el caso Escobar Gaviria: 1) tener por denunciado el domicilio de Juan Diego Escobar Gaviria en calle Espora Nº 521 de Paraná, el domicilio de la Casa Cruzada del Espíritu Santo; 2) la prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto con las víctimas y sus grupos familiares, por el término de sesenta días; 3) la obligación al cura de presentarse en la comisaría más cercana a su domicilio en Paraná tres veces por semana por el término de sesenta días; 4) prohibirle el ingreso a Escobar Gaviria a la ciudad de Lucas González por el término de sesenta días.Todas esas medidas fueron luego extendidas. Aunque la postura escurridiza del cura ahora llevó a los investigadores a chequear cuál es efectivamente su lugar de residencia y determinar si ha violentado o no la prohibición de tener contacto con los menores que lo denunciaron en la Justicia.El sábado, la Justicia secuestró uno de los celulares desde el cual habría habido intercambio de mensajes con Escobar Gaviria. La medida motivó una presentación del defensor del sacerdote, Milton Urrutia, ante el juez Acosta. Pidió que se lo informe si se produjo un allanamiento en Lucas González, y quién autorizó ese procedimiento.En el escrito, solicitó que "se ponga en conocimiento a esta parte si SS ordenó el allanamiento de morada, entrevista del policía con el niño (da el nombre del menor) así como el secuestro del celular y los fundamentos legítimos y legales que habrían dado a la medida, en caso de existir la misma".En los Tribunales de Nogoyá fuentes consultadas indicaron que una de las primeras voces que se alzaron cuando la investigación apuntó a la posibilidad de que Escobar Gaviria hubiese violentado la restricción de mantener contacto con los menores fue Luciana Gaztelumendi, mano derecha del cura. El juez Gustavo Acosta, en diálogo con, descartó que haya ordenado allanamientos. "No los hubo, yo no firmé ninguna orden. Recibí el planteo del doctor Urrutia, y se lo contesté enseguida. Le dije que no ordené allanamientos, aunque pudo haber habido medidas ordenadas por Fiscalía que no necesariamente me las tienen que poner en conocimiento", señaló.Escobar Gaviria fijó residencia, entonces, en calle Comandante Espora al 500, y lo que tratan en la Justicia es de dar con su paradero ?no tiene prohibición de movimiento?y determinar cuáles han sido sus acciones en los últimos días, para descartar que haya mantenido contacto con los menores de Lucas González. El cura tiene cuatro denuncias en los Tribunales de Nogoyá, que tramitan los fiscales Rodrigo Molina y Federico Uriburu: una por abuso sexual simple, y tres por promoción a la corrupción agravada.Con el caso Escobar Gaviria, la Iglesia de Paraná actuó antes de que el caso llegara a los medios. A finales de octubre de 2016, el arzobispo Juan Alberto Puiggari visitó Lucas González, donde ya dos monjas de la congregación Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas, que dirigen el Colegio Castro Barros San José, se habían presentado ante el defensor oficial Oscar Rossi y lo pusieran al corriente de un supuesto caso de abuso en perjuicio de un nene de 11 años.Con esa investigación ya abierta en la Justicia, Puiggari le ordenó a Escobar Gaviria que dejara su función de párroco en San Lucas Evangelista, abandonara Lucas González y buscara refugio en una casa religiosa. En paralelo, abrió una investigación diocesana.La pesquisa eclesiástica se enmarcó bajo el apartado del Código de Derecho Canónico que sanciona los "gravioribus delictis", o sea los delitos más graves.Se trata de la reforma que introdujo en 2010 el papa Benedicto XVI , pero que ya había esbozado su antecesor, Juan Pablo II y que entre otros cambios, introdujo la ampliación del plazo de la prescripción de la acción criminal, que fue llevado a 20 años.Ese apartado del Código, además, permite adoptar medidas cautelares mientras se tramita la investigación contra el sacerdote acusado, en este caso, como lo dispuso el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari: la suspensión de Escobar Gaviria de sus facultades para oficiar como sacerdote.La curia explicó entonces, cuando el caso estalló que ante "las versiones que involucran a un sacerdote que cumple tareas pastorales en nuestra Arquidiócesis, en relación al trato con menores, este arzobispado manifiesta:"1.- Apenas se conocieron dichas versiones, el pasado 27 de octubre, el arzobispo dio indicaciones para que den inicio las investigaciones preliminares, según lo expresa el Código de Derecho Canónico en el canon nº 1717, reguladas por las normas de Gravioribus Delictis.-"2.- Como medida cautelar, el sacerdote involucrado, fue separado en esa fecha de la atención pastoral de la comunidad y se le ha impedido el ejercicio público del ministerio, según lo determina el Derecho Canónico, hasta que el proceso investigatorio culmine.-"3.- Expresamos nuestra cercanía y disposición para acompañar a todos aquellos que podrían sentirse afectados por esta dolorosa situación, quienes cuentan con nuestra disponibilidad de escucha, oración, comprensión y afecto.-"4.-Manifestamos nuestra determinación de actuar con firmeza ante situaciones similares que puedan afectar la integridad física y moral de los fieles en general, pero especialmente de los menores."5.- Con esperanza, pedimos al Dios misericordioso el logro de la verdad y la justicia, y la sanación de las heridas y dolores ocasionados.".