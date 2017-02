Un joven turista falleció en Gualeguaychú antes de ingresar al hospital

Un joven oriundo de Berazategui que estaba en Gualeguaychú acompañado de su esposa, habría manifestado malestar en la noche del lunes, tras lo cual la mujer decidió trasladarlo al hospital para su atención, pero lamentablemente no logró ingresar con vida al nosocomio.



Se supo que el hombre había estado por la tarde, alrededor de las 18 en la guardia del hospital, donde habría llegado sintiéndose descompuesto del estómago y aduciendo que le habían caído mal unas hamburguesas que había consumido.



El personal médico que lo atendió no habría constatado otros problemas significativos, aunque el excesivo peso del paciente (240 kg) podía requerir de más cuidados por parte de la familia que lo acompañaba, ante el intenso calor reinante.



El hombre se retiró luego de ser atendido y por la noche la descompensación se habría agravado por lo que su mujer decidió trasladarlo nuevamente al hospital.



Lamentablemente no logró ingresar, ya que se descompensó gravemente en la puerta y pese a los intentos del personal, el hombre falleció.

El médico de guardia constató un paro cardiorrespiratorio y dada la historia clínica que el paciente tendría producto de su obesidad, no se dio intervención a la Policía ni al Fiscal en turno.



Luego de realizados los trámites correspondientes, el cuerpo del infortunado turista fue entregado a su familia y trasladado a Buenos Aires. (Maximaonline)