La beba muerta a golpes por romper un celular agonizó 4 horas: Acusan a su madre

Al principio, la mamá de la beba de un año y once meses asesinada en Santiago del Estero había dicho que su hija se había golpeado la cabeza por una crisis convulsiva mientras miraban televisión. Luego relató que se cayó de la cama. Fue el padrastro de la criatura, un adolescente de 16 años, quien dio marcha atrás sobre aquellas versiones y confesó que la atacó porque le había "roto el celular". Ahora un informe forense suma más horror a este caso que conmocionó a Santiago del Estero.



Los resultados de la autopsia revelaron que Morena Díaz agonizó entre tres o cuatro horas, según le confirmó el fiscal general de la provincia, Luis de la Rúa. Este dato derrumbaría por completo la coartada de la madre de la criatura, una chica de 18 años. La joven aseguró que llevó a su hija al hospital de la localidad de Fernández minutos después de los supuestos espasmos, pero la Justicia sospecha de que los hechos no ocurrieron de esta manera el pasado 11 de febrero.



La mujer y su novio permanecen detenidos desde aquel fin de semana. La policía los demoró minutos después de que los médicos recibieran sin vida a la beba. Los profesionales de la guardia no le creyeron a la pareja y dieron inmediata intervención a los efectivos. El cuerpo de la nena estaba repleto de golpes. A simple vista le detectaron lesiones recientes y otras de vieja data. Quemaduras de cigarrillos, cortes, moretones. El maltrado era evidente, y luego fue confirmado por las pericias oficiales.



El fiscal De la Rúa le explicó a esta web que, por sobre todas las hipótesis, investigan si la mamá de la beba participó de la golpiza o si intentó ocultarla. "La autopsia detalló que la víctima ha sufrido entre tres y cuatro horas antes de morir. La imputada dice que estaba en un kiosco cuando que la hermana del otro detenido, su cuñada, la llamó porque había escuchado gritos de la criatura, pero inferimos que cuando salió por esas compras la nena ya estaba herida", detalló el letrado.



Mientras avanza la investigación y el descubrimiento de detalles escabrosos, los detenidos se negaron a declarar. Ninguno aceptó ser indagado por los fiscales de la causa, Sebastián Robles y Erika Leguizamón. Florencia Ayelén Correa permanece alojada en la Alcaidía de Mujeres de la localidad de La Banda y su novio, por su condición de menor de edad, está demorado en un centro de detención para menores en conflicto con la ley pena. Ambos están imputados por homicidio con alevosía y ensañamiento. Sobre el madre la figura delictiva es agravada por el vínculo. Las otras indagatorias En el mismo hospital donde recibieron muerta a Morena, está registrado otro ingreso de la nena. La atendieron una semana antes de su asesinato y son esos médicos quienes fueron llamados a declarar. La fiscalía pretende dilucidar si no denunciaron las escoriaciones que la víctima tenía en el cuerpo o si no la revisaron correctamente. En aquella oportunidad la habían atendido con síntomas de convulsiones y otras contusiones. Qué más detalló la autopsia El estudio forense determinó que la nena perdió la vida por un traumatismo de cráneo, compatible con una patada en la frente. Este resultado descartó los primeros trascendidos policiales, que indicaban que la muerte había sido provocada con una pala. Morena habría cumplido años hace dos días El 25 de febrero era su cumpleaños. Su papá, oriundo como su mamá de la ciudad bonaerense Ayacucho, retiró el cuerpo de la beba la semana pasada. Se presentó en la Justicia acompañado de una abogada. Allí dejó constancia de que no tenía novedades de su hija ni de su exmujer desde la Año Nuevo. Dijo que les había perdido el rastro y que no recibía respuestas a los mensajes que había enviado. "Me enteré de todo por la prensa", se lamentó.