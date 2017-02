Joven baleada en la cabeza: Familiares dudan del robo y acusan a su ex pareja

Policiales Una joven fue baleada en la cabeza y permanece en estado sumamente delicado

En el transcurso de este lunes se identificó a la joven herida en la cabeza durante un robo en Concordia y trascendió que se trata de Gisela Guillermina Betiana Rios, de 30 años de edad. Sus familiares descreen que haya sido un robo y acusan a la ex pareja.En la tarde del pasado domingo una joven fue baleada en la zona de la cabeza, cuando estaba parada en la esquina de avenida Presidente lllia y su intersección con calle Sarmiento, de la ciudad de Concordia.Los sujetos que llevaron a cabo el ataque se movilizaban en una moto y si bien escaparon llevándose las pertenencias de la joven mujer, a los responsables de la investigación les llamaba poderosamente la atención, el grado de violencia para un aparente robo.También confió que Gisela se había ido de la casa donde vivía con el marido "porque se hartó de sus maltratos de toda la vida", por lo que "decidió separarse y rehacer su vida" y que desde ese momento, su ex pareja "constantemente la amenazaba".Sintetizando, la familiar de Gisela Ríos, señaló que "a mi prima no le robaron, a mi prima la quisieron matar directamente".